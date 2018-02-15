В Чувашии прожиточный минимум снизился

А землю под инвестиционные проекты можно получить без конкурса

Величина прожиточного минимума в республике в среднем на душу населения в четвертом квартале 2017 года к уровню третьего квартала снизилась на 6,2%, или на 543 рубля, составив 8236 рублей. Соответствующее постановление принято на вчерашнем заседании правительства под председательством премьер-министра Ивана Моторина.

Для трудоспособного населения «минимум» составил 8719 рублей (снижение на 6,3%), для пенсионеров — 6716 рублей (на 5,9%), для детей — 8365 рублей (на 6,2%), доложил министр труда и социальной защиты Сергей Димитриев. Как отметил глава ведомства, на снижение прожиточного минимума повлияло снижение цен на ряд продуктов питания, в частности, на овощи и фрукты.

На заседании также рассмотрен ряд проектов Минэкономразвития, представленных и.о. министра Инной Антоновой. Внесены изменения в концепцию инновационного развития республики, предложено предусмотреть возможность предоставления земельных участков, находящихся в республиканской собственности, в аренду юридическим лицам без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов. Озвучены и новые условия и обязательства для субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на получение и получивших государственную поддержку.

Заместитель председателя правительства — руководитель Администрации Главы республики Юрий Васильев представил доклад об исполнении органами исполнительной власти Чувашии поручений и указаний Президента России и о состоянии исполнительской дисциплины в органах исполнительной власти.

На заседании утверждены правила предоставления субвенций бюджетам городских округов из республиканского бюджета для осуществления государственных полномочий по проведению проверок лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, занимающихся управлением многоквартирных домов. Как рассказал руководитель Госжилинспекции Виктор Кочетков, субвенции полагаются, в частности, для поддержания архитектурного облика домов, содержания мест накопления твердых коммунальных отходов, земельных участков, на которых расположены дома. А также на осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациями.