В Чувашии обжалован каждый пятый приговор

Верховный суд республики оставил в силе обвинительный приговор в отношении жителя Новочебоксарска, совершившего покушение на убийство человека.

Судом первой инстанции мужчина признан виновным в том, что в конце мая прошлого года, находясь нетрезвым в городской букмекерской конторе, ударил канцелярским ножом в шею сотрудника этого учреждения, причинив резаную рану с полным рассечением наружной яремной вены. Злоумышленник намеревался еще раз нанести удар ножом потерпевшему, но это ему не удалось, раненый сотрудник занял оборону, ему помог находившийся в конторе мужчина.

За покушение на убийство суд приговорил мужчину к 7 годам колонии строгого режима. Осужденный не согласился с приговором и просил изменить его по мотиву неправильной квалификации его действий — он, дескать, не имел умысла на убийство. Прокуратура республики придерживалась прежнего мнения — действия осужденного квалифицированы правильно и назначенное ему наказание законное и справедливое. Судебная коллегия Верховного суда республики, с учетом позиции прокуратуры, оставила приговор без изменения.

Аналогичный вердикт вынесен Верховным судом в отношении 27-летней жительницы Хабаровска, осужденной за мошенничество в особо крупном размере и приговоренной к 4 годам колонии общего режима (ранее была судима за такое же преступление). В сентябре 2015 года, будучи в Чебоксарах, просматривая сайты в сети Интернет, женщина увидела объявление о сдаче в прокат автомобиля и возымела умысел на его хищение. В офисе фирмы, занимающейся прокатом машин, она оформила договор субаренды автомобиля «Мерседес С200». После встретилась с его владельцем, сказала, что авто ей нужно на трое суток, получила от хозяина ключи и документы и, как говорится, была такова. Переоформила машину в свою собственность и продала ее, причинив настоящему владельцу машины материальный ущерб на сумму свыше миллиона рублей. Своей причастности к мошенничеству женщина не отрицала, однако полагала, что наказали ее слишком жестко. Однако прокуратура и высшая судебная инстанция республики сочли приговор обоснованным.

КСТАТИ

В прошлом году прокуратурами республики в апелляционном порядке изучено 1280 уголовных дел, это 20% от общего количества рассмотренных судами. То есть каждый пятый приговор был обжалован участниками уголовного судопроизводства. В апелляционном порядке отменены или изменены приговоры в отношении 249 осужденных, в том числе по инициативе органов прокуратуры в отношении 224 лиц, то есть в 90% случаях. При этом по апелляционным представлениям прокуроров смягчено наказание 159 лицам. Основная причина отмены или изменения приговоров вышестоящим судом — нарушение требований уголовного закона при назначении наказания, когда судом первой инстанции не в полной мере учитывались имеющиеся по уголовному делу обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание, сообщили в прокуратуре республики.