В Сургуте изучают сказки народов России

Проект инициировал чувашский культурный центр

Весь нынешний год юные югорчане будут знакомиться со сказками народов России — читать, создавать иллюстрации, ставить мини-спектакли по их мотивам и даже соревноваться между собой в знании героев. Такую программу предлагает проект «Сказки моей земли», инициированный Чувашским национально-культурным центром «Туслах» (Дружба) города Сургута.

Своей задумкой, как приобщить подрастающее поколение к чтению, активисты центра поделились с другими национальными объединениями округа. Те чувашей поддержали, подхватил идею и Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Так в январе и стартовал культурно-просветительский проект «Сказки моей земли».

Как пишут окружные СМИ, проект долгосрочный, продлится до конца года. В настоящее время «Тусл?х» ведет сбор, запись и обработку материала для издания сборника, включающего пересказ не менее двадцати сказок народов России.