Пятнадцать минут на пожар

В медпункте железнодорожного вокзала Чебоксар вспыхнул пожар. Самостоятельно потушить огонь его сотрудницам не удалось, пришлось срочно набирать 01…

Такова была легенда учений, проведенных Главным управлением МЧС России по Чувашии. Через 6 минут на место «ЧП» прибыли 25 сотрудников и 6 единиц техники двух пожарно-спасательных подразделений. Из здания оперативно эвакуировали 37 сотрудников вокзала, 5 полицейских и 15 пассажиров. В кислородных масках на свежий воздух вывели и двух «пострадавших» девушек, застрявших в задымленной зоне на первом и втором этажах. Уже через 15 минут условный пожар потушили. А реальных пожаров на вокзале, к счастью, пока не было.

Учение, кстати, было не просто рядовой тренировкой. Столица Чувашии, напомним, выбрана тренировочной базой на время ЧМ-2018 по футболу, и железнодорожный вокзал, так же как еще ряд транспортных и спортивных объектов, тоже включен в список ФИФА. И понятно, что на потенциальных объектах будущего мундиаля необходимо отработать все меры безопасности. В январе, сообщают в пресс-службе управления МЧС по Чувашии, такие учения состоялись на стадионе «Олимпийский», в ближайшее время их собираются провести на центральном чебоксарском автовокзале и стадионе «Спартак».