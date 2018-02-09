Новочебоксарские УК оштрафованы на 250 тысяч рублей каждая

Ответили за мусор

В Новочебоксарске две управляющие компании привлечены к административной ответственности за несвоевременный вывоз мусора — оштрафованы на 250 тысяч рублей каждая.

Сотрудники городской прокуратуры и специалисты Госжилинспекции республики установили, что ООО «Специализированная компания № 2» и ООО «УК ЖЭК 21», осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, не организовали своевременный вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора от указанных домов.

В отношении управляющих компаний были возбуждены административные дела (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). После их рассмотрения суд наказал компании штрафами. Постановления пока в законную силу не вступили, сообщили в прокуратуре республики.