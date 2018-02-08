Шашки Чапаева и бесплатная экскурсия

В день рождения легендарного комдива, 9 февраля, в Чебоксарах впервые пройдет турнир по «шашкам Чапаева». Участниками необычного соревнования станут работники предприятий и организаций республики, журналисты, блогеры. Зрителей в конференц-зале музея В. И. Чапаева ждут к часу дня.

Белые шашки, черные… При чем тут Василий Иванович? «Сейчас уже никто и не вспомнит. Будем считать, что звучным названием «шашки Чапаева» обязаны своей военной тематике», — говорят в Национальном музее, предлагая ознакомиться с правилами.

А правила просты. Противники ставят по восемь шашек своего цвета в один ряд на противоположные стороны поля. Задача — щелкать по «родным» шашкам так, чтобы они сбивали противника с поля. Первый раунд при этом начинается с крайних рядов доски, а в следующих победитель двигает шашки на ряд вперед, сокращая тем самым расстояние до соперника. Выигрывает тот, кто первым пересечет середину поля.

В этот же день пройдет видеомост «Где Чапаев — там победа», на связь выйдут города чапаевской славы. Также состоятся тематические лекции и экскурсия по музею — в честь праздника она будет бесплатной. На следующий же день в 10 утра в музее покажут художественный фильм «Чапаев» режиссеров братьев Васильевых, запланирована встреча ветеранов 25-й стрелковой дивизии. В два часа дня пройдет экскурсия по скверу имени комдива.

А 12 февраля считается днем рождения Чувашского национального музея. Праздновать, правда, будут в субботу, 10-го, — в этот день можно будет посетить бесплатно как данное учреждение культуры, так и музейно-выставочный центр, музей чувашской вышивки, Литературный музей имени К.В. Иванова, музеи М. Сеспеля — в Чебоксарах и в деревне Сеспель Канашского района.