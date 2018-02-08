Новости районов Чувашии короткой строкой

В ИБРЕСЯХ проходит благотворительная акция «Дарите книги с любовью», в рамках которой объявлен сбор книг и журналов. Все дары будут переданы детскому отделению Ибресинской центральной больницы.

В БАТЫРЕВСКОМ РАЙОНЕ прошла зимняя спартакиада работников образования. В лыжной эстафете приняли участие около 150 человек.

В ЯДРИНЕ с 8 февраля по 15 марта пройдет городской фестиваль народного творчества «Богат талантами наш Ядрин», посвященный Году добровольца (волонтера) в России. На нем выступят лучшие исполнители и творческие коллективы организаций, предприятий и учреждений города.

В МОРГАУШСКОМ РАЙОНЕ

в этом году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют автомобильную дорогу «Большой Сундырь — Большое Карачкино — Ешмолаи», в рамках модернизации учреждений культуры обновят Большекарачкинский клуб.

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