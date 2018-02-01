В Чувашии осужден сбытчик фальшивых денег

Следствие МВД по Чувашии представило суду доказательства причастности жителя Нижнего Новгорода к 280 фактам сбыта фальшивок в республике и соседних регионах.

Мужчина был задержан в марте прошлого года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД. В здании на окраине Нижнего Новгорода, где проживал, он разместил оборудование для производства поддельных денег, которое изготовил сам. В ходе обыска полицейские изъяли более 400 фальшивых купюр номиналом 500 рублей на общую сумму свыше 200 тысяч рублей. Как объяснил задержанный, который сразу признал свою вину и сотрудничал со следствием, купюры он старался сбывать преимущественно на рынках, где продавцы не используют оборудование для проверки подлинности денежных знаков.

Несмотря на эти меры предосторожности, оперативники МВД установили сначала номер автомобиля, на котором передвигался фальшивомонетчик, затем и его личность. В ходе расследования стало известно, что нижегородец изготавливал и сбывал подделки в течение шести лет.

С учетом деятельного раскаяния и других смягчающих вину обстоятельств суд приговорил мужчину к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщает пресс-служба МВД. Ему также предстоит выплатить штраф в 160 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.