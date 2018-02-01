На трассе М-7 в ДТП попал рейсовый автобус «Чебоксары — Москва»

К счастью никто не пострадал

Вчера в 9.30 утра на трассе М-7 «Волга» возле деревни Калайкасы Моргаушского района в кювет опрокинулся рейсовый автобус «Чебоксары — Москва».

По сведениям, полученным от пресс-службы МВД по Чувашии, причиной ДТП стало столкновение с автомобилем «Лада Калина». Он ехал в попутном направлении, но неожиданно и резко сбросил скорость, не оставив водителю автобуса шанса для маневра на заснеженной трассе. В результате автобус съехал с дороги и лег на бок. Помощь медиков никому из пассажиров не понадобилась. Уже через 20 минут их пересадили в дополнительные автобусы, которые предоставил перевозчик, и отправили по месту следования.

Фото УГИБДД МВД по Чувашии

По данным УГИБДД, в салоне опрокинувшегося автобуса находились 36 пассажиров.