Разговор о призыве и инвестициях

Неустойки за срыв сроков и авторитет людей в погонах

«Коротко и по делу» — так можно охарактеризовать прошедшую вчера еженедельную планерку у Михаила Игнатьева. Анонсируя первый доклад, о реализации в прошедшем году адресной инвестиционной программы, Глава республики дал указание отдельно остановиться на пробелах в проведении торгов, заключении контрактов, вводе объектов в эксплуатацию.

Зампредседателя Кабинета Министров Чувашии — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин так и сделал. Вначале назвал общую сумму (более 5 млрд 665 млн рублей) и перечислил введенные в эксплуатацию объекты: детские сады в микрорайоне «Садовый» и по улице Розы Люксембург в Чебоксарах, школа в Цивильске, дорога в микрорайоне «Новый город», сельские дома культуры, 26 модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

Затем перечислил объекты со «сложностями». Так, из-за отставания от сроков в декабре был расторгнут контракт с коллективной строительной организацией «Красночетайская», работавшей над очистными сооружениями в Саланчикской школе-интернате Шумерлинского района. Есть вопросы к авторам проектов школы в микрорайоне «Волжский-3» (ООО «Стройпроект Холдинг») и реконструкции спортивной школы олимпийского резерва № 2 (НПП «Инженер»). Перечисляя, министр попутно комментировал, по какому из них уже взысканы неустойки, по какому претензионная работа еще ведется.

Назвал он и этнокомплекс «Ясна», по которому совсем недавно, 24 января, прошло судебное заседание: с подрядчика, компании «Гарант», планировалось взыскать неустойку за отставание от сроков. «Непонятна позиция Минкультуры», — высказал Аврелькин свое удивление затягиванием процесса, объясняя, что иск остался без рассмотрения «из-за неоднократной неявки в суд» представителей министерства (позже министр культуры Константин Яковлев ответил: он обладает несколько другой информацией, но пообещал уточнить ситуацию).

В планах же на текущий год, сообщил Аврелькин, открытие сельских домов культуры, завершение реконструкции Московского моста и строительства кадетской школы, детских садов в чебоксарских микрорайонах «Новый город» и «Соляное». Планируется также реконструкция здания под начальную школу в селе Батырево, очистных сооружений в Канаше, объектов газо- и водоснабжения, блочно-модульных котельных в Шумерле и Козловке.

«Мы всегда выполняли свои обязательства», — озвучивая итоги осеннего призыва-2017, подчеркнул Михаил Игнатьев. И назвал цифры — 1321 призывник. Более подробно об этом рассказала министр юстиции и имущественных отношений Чувашии Наталья Тимофеева. По ее словам, наблюдается тенденция увеличения среди призывников числа юношей, получивших высшее образование (23% в этом призыве против прежних 21,1%), растет показатель годности людей к военной службе. Наблюдается также уменьшение количества тех, кому не получается вручить повестки, «в основном сегодня многие понимают, что служить — это ответственно и почетно». Вопросы по призыву всегда существуют, но они решаемы, острых проблем сегодня нет, добавил к словам министра военный комиссар республики Александр Мокрушин.

В свою очередь Глава Чувашии подчеркнул: сегодня авторитет людей в погонах очень высок, он сравним с уровнем послевоенного времени. «Нам нужна стабильность в стране, а это возможно благодаря авторитету людей в погонах», — заметил он.

Кстати

Отстающие от сроков выполнения работ компании включаются в реестр недобросовестных поставщиков. В 2017 году в Чувашии в него включили 26 фирм и 9 индивидуальных предпринимателей. Всего в этом списке 68 записей о нарушении обязательств 40 организациями и 12 предпринимателями.