По страницам истории — вместе с «Советской Чувашией»

В нашей редакции собран немалый архив. В нем хранятся газетные подшивки как полувековой давности, так и 60-, 70-летней. Эта хроника жизни республики — одна из самых обширных в Чувашии. Мы решили поделиться этим богатством с читателями и запустить новую рубрику «Машина времени». Возможно, кто-то был свидетелем или участником событий, описанных в старых номерах, а кому-то будет интересно узнать, какой была жизнь в республике десятилетия назад. Предлагаем вместе с нами совершить экскурсию во времени, в котором «СЧ» была рядом.

24 января 1968 года

Начинается подготовка к строительству Чебоксарской ГЭС. Подготовительным работам будет посвящен начавшийся 1968 год. Планируется возвести жилые микрорайоны для гидростроителей в Новочебоксарске, подъездные пути к створу и линию электропередачи.

«Изыскатели, базирующиеся в Чебоксарах, произвели топографическую съемку местности, определили границы будущего водохранилища. Гидрологи постоянно следят за поведением Волги в районе створа, изучая ее режим в разные времена года. […] Когда гидроузел около Чебоксар вступит в строй, великая русская река Волга впервые за 180 миллионов лет своего существования предстанет перед человечеством чудесно обновленной народнохозяйственной артерией, полностью отмобилизованной на службу коммунизму».

25 января 1968 года

Ровно пятьдесят лет назад «Советская Чувашия» получила высокую государственную награду — орден «Знак Почета».

«За плодотворную работу по коммунистическому воспитанию трудящихся Чувашской АССР, мобилизацию их на выполнение задач хозяйственного и культурного строительства и в связи с 50-летием со дня выхода первого номера наградить газету «Советская Чувашия» орденом «Знак Почета».

Со следующего выпуска газеты и по сей день изображение почетной награды располагается на первой полосе «СЧ».

28 января 1968 года

На Чебоксарском заводе электроизмерительных приборов сошел с конвейера 10-миллионный прибор.

«Едва скрывая радость и смущаясь от всеобщего внимания, сборщики дружно приступили к делу. Вот Валентина Фоминых запрессовала крошечное керно в буксу. Четким, отработанным движением Лена Малиновская наклеила готовый узелок на рамку. Альбина Николаева припаяла к ней тонкие проводки. И вот уже рамка с двумя крошечными полуосями поплыла по конвейеру. […] Считанные минуты остались до окончательной сборки «юбилейного» прибора. Уже почти собранный руками Е.И. Владимировой, он подвергается последней балансировке. Юная сборщица Л. Кондратьева закрывает крышку и…

— 10-миллионный прибор собран! — звучит из громкоговорителя».

Подготовила Ольга Лебедева