Житель Чебоксар приговорен к 20 годам за убийство девочки

Возмездие за убийство детей

Верховный суд республики приговорил жителя Чебоксар к 20 годам и 2 месяцам лишения свободы за убийство четырехлетней девочки и покушение на убийство ее отца.

Как уже сообщала «СЧ» по материалам СУ СКР по Чувашии, трагедия произошла летом прошлого года около 11 часов вечера в квартире дома по улице Альгешевской во время пьяного застолья.

Проживающая там женщина находилась вместе с 26-летним сожителем. Их навестил ее бывший сожитель вместе с малолетней дочкой. Нынешний гражданский муж хозяйки квартиры устроил скандал по поводу того, что она и «бывший» продолжают общаться. И накинулся на гостя, пустив в ход сначала стеклянную бутылку, а потом нож. Мужчина успел спрятать в шкафу свою 4-летнюю дочь (там же спряталась и хозяйка квартиры), а сам выбежал из квартиры, опасаясь быть убитым. Вскоре перепуганная девочка вышла из шкафа и стала звать отца. Злоумышленник так избил малышку, что она скончалась на месте происшествия.

Убийца ребенка по приговору суда будет отбывать наказание в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, недавно за незаконный сбыт наркотиков и убийство 11-летней девочки Верховный суд республики приговорил к 20-летнему сроку жителя Цивильска.