В Шумерлинском районе участились пожары в банях

Бани горят по-черному

ШУМЕРЛИНСКИЙ РАЙОН. Местные власти встревожены тем, что участились пожары в банях.

На прошлой неделе спасатели выезжали на тушение загоревшейся бани в село Большие Алгаши. Горела внутренняя часть строения, предположительная причина пожара — нарушение правил безо-пасности при эксплуатации отопительной печи. Если же взглянуть на статистику прошлого года, из 47 зарегистрированных пожаров на территории Шумерли и Шумерлинского района почти треть произошла в банях.

Нередки случаи «банных» пожаров и в других городах и районах. В Батыревском районе на днях горела баня в деревне Долгий Остров, материальный ущерб составил 100 тыс. рублей. Такой же случай произошел в Калининском районе Чебоксар, здесь ущерб от пожара составил 250 тыс. рублей. Причины возгораний спасатели называют одни и те же: неисправность отопительных печей и дымохода, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.