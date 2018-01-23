АЛЕНА АРШИНОВА, депутат Госдумы России от Чувашии

«Чувашские школы стабильно входят в число лучших в России. В 2017 году в ТОП-500 лучших школ страны вошли пять школ, в ТОП-300 лучших сельских школ — одиннадцать школ. В прошлом году в Чебоксарах открылся детский технопарк «Кванториум». Это новый формат дополнительного образования детей. Такой технопарк есть далеко не в каждом регионе. Чувашия успела вовремя защитить свою заявку, наглядно объяснить, почему именно здесь детям нужны такие центры допобразования. Более 107 тысяч детей в республике (65%) так или иначе приобщены к дополнительному образованию.

Меня вдохновляют те усилия, которые предпринимаются в республике для развития образования. Чувашия исправно находит необходимое финансирование в такое тяжелое время для всех без исключения регионов».