Жаловались на воду и на дворников

Больше трех десятков вопросов от жителей Чувашии поступило на прямую линию, проведенную республиканской Госслужбой по конкурентной политике и тарифам совместно с госжилинспекцией.

Темой диалога стало изменение платы граждан за коммунальные услуги в наступившем году и предоставление некачественных жилищно-коммунальных услуг. Наибольшее число звонков было, конечно, от чебоксарцев, на втором месте — новочебоксарцы, а за ними — жители Канаша.

Людей волновали низкая температура в жилых помещениях, несоответствие температуры горячей воды нормативу, высокая плата за общедомовые нужды, затянутость проведения и стоимость капитального ремонта. Немало жалоб поступило на грязь в подъездах и некачественную уборку дворов. Руководители указанных ведомств сразу ответили на 20 с лишним вопросов. Остальные требуют детального изучения и проведения проверок.