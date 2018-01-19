Военных тоже надо защищать

Вчера Михаил Игнатьев принял участие в совещании, которое в режиме видео-конференц-связи провел командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Александр Лапин напомнил, что согласно поручению Президента Владимира Путина одной из приоритетных задач остается укрепление социальных гарантий военнослужащих и членов их семей. В рамках ее выполнения уже решены многие вопросы финансового, жилищного обеспечения личного состава. Возобновлена ежегодная индексация денежного довольствия военнослужащих, с 1 января увеличена военная пенсия. За последние пять лет реализовали свои права на жилищное обеспечение 457 тысяч военнослужащих. Продолжается работа по развитию системы медицинского и санаторно-курортного обеспечения.

В ходе совещания были обсуждены вопросы устройства детей военнослужащих в детские сады, трудоустройства жен военных, обеспечения объектов Минобороны энергоресурсами и другие.

В Чувашии трудоустройство граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей реализуется в рамках республиканской госпрограммы «Содействие занятости населения». Для таких граждан, а также молодежи призывного возраста центрами занятости проводятся профориентационные единые информдни «Мои жизненные цели». К их проведению привлекаются представители работодателей, военкоматов, местных властей.

Предоставляются и другие меры поддержки, в том числе финансовые, оказывается медицинская помощь, санаторно-курортное лечение ветеранов боевых действий.