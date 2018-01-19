Репетиция с полной загрузкой

Скоро в чебоксарских школах начнется прием электронных заявлений для записи ребенка в 1-й класс. Чтобы система не дала сбоя, в столице Чувашии провели технический день по максимальной загрузке данных в систему.

Во всех школах одновременно работало 215 операторов. Всего в автоматизированную систему «Е-Услуги. Образование» было загружено более 3 тысяч заявок. Испытание прошло успешно, сбоев не было, доложили в управлении образования администрации Чебоксар.

Кстати, как уже сообщала «СЧ», в течение почти двух месяцев в тестовом режиме родители могли попробовать подать электронное заявление. Процесс «отрепетировали» сотни мам и пап. Напомним, после 20 января все данные будут удалены.

Между тем до начала официального приема заявлений осталось чуть менее двух недель. Родителям стоит обратить внимание, что с целью равномерного распределения будущих первоклашек и профилактики коррупции ежегодно вносятся изменения в список закрепленных домов за определенными школами. В этом году изменения коснулись 19 общеобразовательных учреждений Чебоксар. Ознакомиться с их перечнем и постановлением о закреплении микрорайонов за учреждениями можно на сайте управления образования.