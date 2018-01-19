Вернулись и покажут «Щелкунчика»

Европейское турне балетной труппы театра оперы и балета прошло успешно.

На днях из европейского турне вернулась балетная труппа Чувашского театра оперы и балета. Год от года гастроли чувашского «Большого» проходят все успешней, а площадки, где они выступают, все престижней.

По словам художественного руководителя балетной труппы театра Данила Салимбаева, наши артисты дали 46 спектаклей в Берлине и Лейпциге, Мюнхене и Вольфсбурге, других немецких городах. Зрители этих городов увидели балеты Чайковского «Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро», а также 3 гала-концерта, на одном из которых была представлена и «Кармен-сюита» Бизе-Щедрина.

Впервые за все годы зарубежных гастролей артисты из Чувашии показали искушенной публике и номера современной хореографии, которые были особо отмечены в немецкой прессе. Уже на следующий день после приезда артисты приступили к новым репетициям, и уже в воскресенье, 21 января, выйдут на сцену родного театра в спектакле «Щелкунчик» для чебоксарских зрителей.

Подробнее о европейском турне читайте в ближайшем номере «СЧ».