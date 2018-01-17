ВАЛЕРИЙ ФИЛИМОНОВ, председатель Государственного Совета Чувашии

«Отрадно, что Чувашия находится в группе регионов-лидеров, задающих высокие стандарты в инвестиционной сфере. Постоянный диалог с бизнес-сообществом, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства призваны и в дальнейшем обеспечивать благоприятный инвестиционный климат в регионе, привлечение на внутренний рынок зарубежных компаний, создание новых рабочих мест для жителей республики. Глава региона обозначил приоритетные направления деятельности всех ветвей государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества Чувашии в целях дальнейшего роста уровня жизни в регионе, социальной поддержки института семьи и льготных категорий граждан, закрепления положительных демографических тенденций, обеспечения условий для получения хорошего образования, квалифицированной, высокотехнологичной медицинской помощи населением республики».