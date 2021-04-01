Владимир ПУТИН: «Сбережение народа России — наш высший национальный приоритет»

Вчера в полдень Владимир Путин обратился с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения прошла в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж», где собрались члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, в том числе Глава Чувашии Олег Николаев, председатели законодательных собраний регионов, главы традиционных конфессий, общественные деятели.

Владимир Путин начал свое Послание с ситуации, которая сложилась в стране в связи с пандемией. «Граждане, общество, государство действовали ответственно и солидарно. Сплотившись, мы смогли сработать на опережение, создать условия, снижающие риски заражения, обеспечить медицинских работников и граждан средствами защиты… — сказал глава государства. — За кратким перечислением мер огромный напряженный труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу всех вас за это сердечно поблагодарить. Все работали быстро, качественно, на совесть».

Глава государства упомянул о героическом труде медиков, спасавших жизни больных, о миллионах волонтеров, помогавших пожилым людям, достижениях ученых, благодаря которым в стране на сегодня уже есть сразу три собственные надежные вакцины. «На протяжении всей истории наш народ побеждал, преодолевал испытания благодаря своему единству. И сейчас для нас на первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие, сплоченность», — сказал он.

Тем не менее эпидемия пока не закончилась, нельзя терять бдительность, необходимо беречь себя и своих близких, соблюдать рекомендации санитарных служб. «Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Прошу Правительство, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этим вопросом. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан. Пожалуйста, еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию», — сказал Владимир Путин.

И уже сейчас, по его словам, надо работать над тем, чтобы «залечить раны», нанесенные коронавирусом — расширить программы диспансеризации и профосмотров, запустить их в полном объеме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов. Особое внимание уделив противодействию болезням, которые являются основными причинами преждевременной смертности — это сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания, гепатит C. И работать на перспективу — на новый технологический уровень необходимо поднимать здравоохранение в целом.

«Главное сейчас, конечно же, обеспечить рост реальных доходов граждан, восстановить его и обеспечить дальнейший рост, добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью… Прежде всего государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Это наша последовательная политика. Мы и дальше будем двигаться именно по этому пути».

Но нет худа без добра — и пандемия в этом смысле не исключение. Она заставила многие государственные организации, социальные службы научиться оказывать услуги населению дистанционно, в электронном формате, без лишних бумаг и хождений по кабинетам. Такой подход должен стать нормой в работе всех уровней власти.

«Уже в следующем, 2022 году мы должны внедрить принципы «социального казначейства». Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме «одного окна», без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации. Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, то есть на постоянной основе», — сказал Президент.

«На протяжении всей истории наш народ побеждал, преодолевал испытания благодаря своему единству. И сейчас для нас на первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие, сплоченность».

Важнейшая задача, по мнению главы государства — обеспечить рост реальных доходов граждан, восстановить его и обеспечить дальнейший рост, добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью. И прежде всего государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации.

К 1 июля Правительство России должно подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Задача — свести к минимуму угрозу бедности для таких семей. И с этой же даты Президент предложил ввести дополнительную выплату на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, воспитывающихся в неполных семьях. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей. Дополнительная ежемесячная выплата будет предусмотрена также для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации. В среднем по стране размер такой выплаты составит 6350 рублей в месяц.

Необходимо сделать так, чтобы оплата больничного по уходу за ребенком для матерей составляла 100% от зарплаты — сейчас размер выплат зависит от рабочего стажа мамы, а он, как правило, совсем небольшой.

Кроме того, так как рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан пока не восстановились, Президент предложил в середине августа провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста — по 10 тысяч рублей на всех школьников. Распространив ее и на будущих первоклашек, которые в этом году только пойдут учиться.

На сфере образования Президент остановился отдельно: «Предлагаю в ближайшие два года дополнительно направить 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение наших педагогических вузов. Прошу правительство уделить самое пристальное внимание современной подготовке будущих учителей. От них во многом зависит будущее России», «Предлагаю в ближайшие три года дополнительно направить 24 миллиарда рублей на обновление в том числе и домов культуры, и библиотек, музеев в сельской местности, в малых исторических городах России — еще одно чрезвычайно важное направление».

В предстоящие два года в вузах дополнительно откроются еще 45 тысяч бюджетных мест, не менее 70% из них — в регионах России. Начиная с текущего года не менее 100 вузов в субъектах Федерации будут получать гранты от 100 миллионов рублей и выше на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения.

В сфере культуры, искусства и творчества планируется создать президентский фонд культурных инициатив. Уже в этом году за счет его грантов на конкурсной основе будет профинансировано более полутора тысяч креативных команд.

Отдельные разделы Послания глава государства посвятил экологии и охране природы, экономике и поддержке бизнеса, жилищному строительству и благоустройству населенных пунктов, развитию регионов и модернизации инфраструктуры. В частности, упомянул о скоростной автомагистрали Москва — Казань, которая пройдет по территории Чувашии. Ей придается особое значение: «Прежде всего нужно форсировать уже идущее строительство скоростной автомагистрали Москва — Казань и, более того, продлить ее до Екатеринбурга, завершить этот проект за три года. Таким образом, в 2024 году с учетом действующей трассы Москва — Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала».

«А сейчас хочу еще раз обратиться ко всем гражданам России: мы сделаем все для достижения поставленных целей. Уверен, будем идти вместе и добьемся решения всех задач, которые мы перед собой поставили», — закончил Президент.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Сегодня в Послании Президента Российской Федерации нашли отражение главные принципы развития регионов и страны в целом. Четко поставлены задачи в направлении народосбережения с учетом факторов, возникших в связи с новой коронавирусной инфекцией. Все это серьезно поменяло наше отношение к жизни, наложило свой отпечаток не только на работу медиков, но и других направлений. Большое внимание уделено здравоохранению: вакцинации, своевременной диспансеризации и профилактике тяжелых заболеваний; социальной поддержке семей с детьми, в том числе неполных, и женщин, которые готовятся впервые стать матерями; системе образования. Цифровизация, над которой мы активно работаем, в социальной сфере позволит прийти к системе «социального казначейства». Жители смогут получать пособия и льготы в «одном окне» дистанционно. Нам важно продолжать развивать комфортную городскую среду, где есть все условия для жизни, работы, воспитания детей, реализации внутреннего потенциала личности. Президент обозначил, что для этих целей будут предусмотрены инструменты новых инфраструктурных бюджетных кредитов для регионов и реструктуризация текущих. Это позволит Чувашии реализовать большое количество проектов, прежде всего в сфере строительства доступного жилья и обеспечения социальной инфраструктурой, которые направлены на повышение качества жизни граждан и развитие бизнеса».

Фото kremlin.ru

Какие акценты сделает Глава государства в своем Послании, до его оглашения не знает никто. Владимир Путин работает над ним до последнего момента.