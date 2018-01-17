Химиков из Чувашии поддержал Путин

Молодые ученые из Чувашии удостоены президентских грантов

Всего победителями конкурса на право получения в 2018 и 2019 годах грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых стали 400 кандидатов наук из разных уголков России. Среди них оказались два представителя Чувашии — сотрудники Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова Константин Липин и Сергей Федосеев.

Молодые люди вошли в число победителей по направлению «Химия, новые материалы и химические технологии». Названия их работ будут понятны лишь узким специалистам. Говоря простым языком, доцент кафедры химической технологии и защиты окружающей среды Константин Липин подготовил проект разработки метода синтеза веществ, способствующего стойкости материалов. А его коллега старший научный сотрудник кафедры органической и фармацевтической химии Сергей Федосеев написал проект исследования, позволяющего выявить вещества, используемые в медицине.