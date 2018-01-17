Кадетский корпус: от графика не отставать

Обсудили строительство, Крещение и День здоровья

Более семи тысяч учеников республики сегодня занимаются во вторую смену, половина из них – в Чебоксарах. Вот почему строительству школ сегодня уделяется пристальное внимание. Говорили на эту тему и на еженедельной планерке у Главы Чувашии.

К 2020 году все школьники должны учиться в первую смену – обозначил цель министр образования и молодежной политики Юрий Исаев. И сообщил – уже 1 сентября в Цивильске в новую школу пойдет тысяча ребят, начато строительство по типовому проекту еще одной, в чебоксарском микрорайоне «Волжский-3».

У всех на слуху возведение кадетского корпуса в новоюжном районе чувашской столицы. Как с сожалением констатировал министр, из-за дополнительных инженерно-геологических изысканий и работ по дренажу, а также изменения проектно-сметной документации здесь идет отставание от графика примерно на пять месяцев. Сегодня утвержден уточненный план работ.Но генеральный директор фирмы-подрядчика («Старко») Андрей Александров уверенно заявил: «перед новым годом пришлось заменить субподрядчика, теперь однозначно догоним».

Говорили в этот день также о развитии объектов инновационной инфраструктуры. Докладывая о проделанной работе, вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин упомянул создание Регионального центра инжиниринга, Чебоксарского инжинирингового центра транспортного и сельскохозяйственного машиностроения на базе Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова (его формирование завершили в прошлом году),Центра сертификации, стандартизации и испытаний Чувашской Республики (создан в 2016-м)… О последнем Михаил Игнатьев заметил — пора бы выдаваемым сертификатам иметь и международный уровень.

Как обычно, зашла речь о предстоящих крупных мероприятиях – обсудили грядущие Крещение Господне 19 января и День здоровья и спорта, выпавший в этом месяце на 20 января. Председатель ГКЧС Чувашии Вениамин Петров сообщил о подготовке купелей и ожидаемо благоприятной для окунаний погоде-10-15*. Согласившись с предложением главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова продлить в крещенскую ночь работу городских автобусов № 7 и 22, руководитель региона наказал ответственным лицам: «Возьмите под контроль родники, люди все равно пойдут за водой».

Дал Михаил Игнатьев и другие поручения – проверить фактическое количество диких кабанов в республике (больные животные могут распространять африканскую чуму свиней), ускорить появление автостоянки перед чебоксарским аэропортом.