Для детей — перевод с 55 языков

В Москве вышел уникальный сборник стихов и рассказов

Вслед за «Антологией современной поэзии народов России» увидела свет «Антология детской литературы народов России».

В издании, вышедшем в декабре прошлого года, представлено и творчество писателей и поэтов Чувашии.

Для работы над проектом в республике была сформирована рабочая группа из числа представителей научных и общественных организаций, которая разрабатывала рекомендации по включению в сборник. При этом учитывались как художественная ценность творений, так и признание профессионального сообщества. Затем список был одобрен Советом по реализации государственной политики в области издания социально значимой литературы. В итоге в антологию вошли произведения Николая Ыдарая, Анатолия Тимофеева-Ыхры, Евы Лисиной, Раисы Сарби и Николая Ижендея.

Всего же в это уникальное издание, раскрывающее этнокультурное разнообразие страны, вошли 870 произведений, написанных 201 автором и переведенных с 55 национальных языков. В подготовке сборника было задействовано более 800 человек из разных уголков нашей страны.