После катания на ватрушке житель Алатыря попал в реанимацию

Забавы с риском для жизни
Сразу после новогодних каникул 28-летний алатырец решил устроить себе экстремальное развлечение. Прицепил тросом резиновую ватрушку к своему автомобилю УАЗ Патриот, за руль попросил сесть приятеля, а сам устроился на надувном тюбинге и поехал с ветерком.
В итоге ватрушку с «пассажиром» вынесло на встречную полосу, где она попала под колеса другого УАЗика. Молодого алатырца с тяжелыми травмами госпитализировали в центральную районную больницу. Как сообщили корреспонденту «СЧ» в Минздраве республики, пострадавший по-прежнему находится в коме.
Судя по сводкам ЧП, произошедших в новогодние праздники, катание на ватрушках даже с горки — дело небезопасное. В Вологодской области после таких развлечений травмы получили четыре человека, в Йошкар-Оле — шесть, в том числе четыре ребенка. Есть среди пострадавших и чиновники — глава Балаковского района Саратовской области сломал руку, катаясь на ватрушке.
Самые же тяжелые случаи связаны с катанием по схеме «ватрушка плюс машина». В Самарской области с опасными для жизни травмами попал в больницу 14-летний подросток, а житель Когалыма (Ханты-Мансийский округ) погиб после того, как его ватрушка, привязанная к иномарке, попала под колеса встречной машины.
Схожий трагичный случай произошел два года назад и в Чувашии. Правда, за неимением тюбинга 17-летний парень из Канашского района решил прокатиться в пластиковой ванне, прицепленной к автомобилю. В какой-то момент товарищ за рулем не справился с управлением и ванну вынесло на встречку, по которой ехала другая легковушка. С тяжелой травмой головы и закрытым переломом костей голени парня доставили в больницу, где он позже скончался, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Чувашии.
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За такие катания водителю транспортного средства светит штраф — в лучшем случае, если с пассажиром ватрушки никаких серьезных ЧП не произойдет.
К СВЕДЕНИЮ
Ватрушки, ледянки — абсолютно неуправляемые виды санок. Тюбинги, например, способны развивать скорость до 80–85 км в час. При этом сидящий в ватрушке человек не касается снега ни руками, ни ногами и на процесс торможения никак повлиять не может. Поэтому кататься нужно вдали от дорог, в тех местах, где нет камней, деревьев, ям и оврагов. Да что ямы — любая кочка, даже еле заметная, — это риск вылететь из тюбинга с неизвестными последствиями. И, разумеется, категорически запрещено кататься на ватрушке, прицепленной к автомобилю, мотоциклу или снегоходу. Даже если резиновые сани разминутся со встречными машинами, при резком торможении ватрушка отпружинит и человека выбросит за борт. Кстати, напоминают в ГИБДД, водителю в случае катания друзей-приятелей на тюбинге грозит штраф за нарушение правил перевозки людей, а в случае гибели человека он понесет уголовную ответственность.