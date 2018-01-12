После катания на ватрушке житель Алатыря попал в реанимацию

Забавы с риском для жизни

Сразу после новогодних каникул 28-летний алатырец решил устроить себе экстремальное развлечение. Прицепил тросом резиновую ватрушку к своему автомобилю УАЗ Патриот, за руль попросил сесть приятеля, а сам устроился на надувном тюбинге и поехал с ветерком.

В итоге ватрушку с «пассажиром» вынесло на встречную полосу, где она попала под колеса другого УАЗика. Молодого алатырца с тяжелыми травмами госпитализировали в центральную районную больницу. Как сообщили корреспонденту «СЧ» в Минздраве республики, пострадавший по-прежнему находится в коме.

Судя по сводкам ЧП, произошедших в новогодние праздники, катание на ватрушках даже с горки — дело небезопасное. В Вологодской области после таких развлечений травмы получили четыре человека, в Йошкар-Оле — шесть, в том числе четыре ребенка. Есть среди пострадавших и чиновники — глава Балаковского района Саратовской области сломал руку, катаясь на ватрушке.

Самые же тяжелые случаи связаны с катанием по схеме «ватрушка плюс машина». В Самарской области с опасными для жизни травмами попал в больницу 14-летний подросток, а житель Когалыма (Ханты-Мансийский округ) погиб после того, как его ватрушка, привязанная к иномарке, попала под колеса встречной машины.

Схожий трагичный случай произошел два года назад и в Чувашии. Правда, за неимением тюбинга 17-летний парень из Канашского района решил прокатиться в пластиковой ванне, прицепленной к автомобилю. В какой-то момент товарищ за рулем не справился с управлением и ванну вынесло на встречку, по которой ехала другая легковушка. С тяжелой травмой головы и закрытым переломом костей голени парня доставили в больницу, где он позже скончался, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Чувашии.

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За такие катания водителю транспортного средства светит штраф — в лучшем случае, если с пассажиром ватрушки никаких серьезных ЧП не произойдет.