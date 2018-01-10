Чувашские книги читают в Казахстане

Книги на чувашском языке можно найти в библиотеке тюркоязычных народов в городе Туркестане Южно-Казахстанской области. Создана она усилиями ученого-тюрколога Кулбека Ергобека.

В первые годы своего существования библиотека представляла из себя обычный кабинет, куда студенты местного университета приходили за книгами. Затем ученый обратился к властям с предложением открыть официально работающую библиотеку и предложил передать свои книги в фонд этой библиотеки.

«Просмотрел свой фонд книг и увидел, что в нем собраны книги на алтайском, азербайджанском, башкирском, кыргызском, татарском, чувашском, кумыкском, балкарском, хакасском языках, — говорит Ергобек. — И меня посетила идея открыть библиотеку тюркоязычных народов».

Акимат города Туркестана откликнулся на инициативу ученого и создал коммунальное государственное учреждение «Библиотека тюркоязычных народов». Как сообщают СМИ Казахстана, сейчас в библиотечном фонде насчитывается около 40 тысяч книг на 24 языках — казахском, узбекском, уйгурском, турецком, туркменском, якутском, хакасском, татарском, чувашском и многих других. Посещают библиотеку более трех тысяч постоянных читателей.

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Песню поняли без перевода

Межнациональный фестиваль «Играй, гармонь, в Приморском» прошел в одноименном поселке Самарской области.

Ставропольский район, в котором находится поселок Приморский, многонациональный. Потому и на праздничном концерте звучали не только русские мелодии, но и чувашские, казачьи, цыганские и татарские песни.

Праздничный концерт начался с театрализованного представления ансамбля песни «Приморские бабушки», сообщает информационный портал Дома дружбы народов Самарской области. Как самых дорогих гостей с хлебом–солью на полотенце с узорами встретила одна из бабушек, хозяйка избы, приход гармонистов на посиделки. Звучали цыганские, русские плясовые и волжские наигрыши в исполнении замечательного гармониста из села Подстепки Ставропольского района Николая Рубцова. А супруги Владимир и Зинаида Левуковы из Тольятти на двух гармонях исполнили песню на чувашском языке. Но зрители даже без перевода на русский поняли, что песня их о дружбе и мире на земле, о любви друг к другу.

Фото с сайта samddn.ru

Все гармонисты, выступившие на фестивале, получили новогодние подарки — обереги, сшитые мастерицами местного Дома культуры.

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Вышитая икона в память о бабушке

Платок с чувашской вышивкой вдохновил внучку

Ирина Петрова из города Нурлат (Татарстан) вязать начала еще в начальных классах. Примером для подражания стала бабушка — на глазах у родного человека она делала первые шаги в рукоделии.

Учила бабушка внучку и вышивать. Среди творений бабушки Ирине особо запомнился платок, на котором на чувашском языке было вышито «На память от меня тебе, Ваня». Бабушка посвятила его деду и указала в уголках платочка свои инициалы и год, когда платок был вышит. Эта семейная реликвия не сохранилась, но в формировании интереса внучки к творчеству сыграла огромную роль. Став взрослой, Ирина вновь взялась за нитки и иголку: теперь она вышивает крестом картины.

Сейчас у Ирины уже более 60 вышитых картин. Они различаются по размерам и тематике, пишет нурлатская газета «Дружба». У нее также есть детские метрики — работы, на которых изображены мальчики и девочки и подписаны их имена и даты рождения. Когда рукодельница бывает в Самаре, Казани, Альметьевске, она запасается новыми идеями и материалами. В ее планах вышить картину с казанской мечетью Кул-Шариф. А еще Ирина вышивает иконы. Одну из них под названием «Неувядаемый цвет» она отдала в часовню деревни Турнояс, где родилась бабушка.

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Кыш Бабай и Хел Мучи

В Новом Уренгое прошел первый открытый фестиваль Дедов Морозов

Участниками фестиваля стали десять новогодних волшебников разных народов, рассказала корреспонденту ИА «Север-Пресс» сотрудник администрации города Новый Уренгой Ирина Урсолова. Их образы воплотили представители городских творческих коллективов, национально-культурных и общественных объединений.

Новоуренгойцы познакомились с армянским, татаро-башкирским, чувашским, кыргызским, казачьим, белорусским, якутским, карельским, югорским и дагестанским Дедами Морозами. Во всех мероприятиях активное участие принимал местный «коллега» сказочных дедушек Ямал Ири: по задумке организаторов фестиваля, именно по приглашению Ямал Ири и собрались в столице газовиков герои новогоднего праздника.

Два дня на фестивале работали праздничные резиденции Дедов Морозов. Их «хозяева» со своими командами сказочных персонажей провели для гостей и жителей города развлекательные программы, рассказали о традициях и культуре тех народов, которые они представляли.

Подготовила Мария Ненашева