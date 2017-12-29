Рейтинг самых ярких событий 2017 года

Декабрь. Листаем календарь

Рекорд года

Сельчанам год запомнится поистине рекордным валовым сбором зерна. На полях его было намолочено более 720 тыс. тонн в бункерном весе — такой рубеж достигнут впервые за последние 20 лет.

Почти на 4 центнера выше прошлогодней оказалась урожайность зерновых культур — она составила около 27 центнеров с гектара. Такой результат был в чем-то неожиданный для аграриев, так как в начале лета погодные условия складывались не лучшим образом, и думали, что часть урожая вообще не удастся собрать. А вышло наоборот, и не только благодаря погоде, но и умению, самоотверженности сельчан.

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Рейтинг года

В июне, на Петербургском международном экономическом форуме, был представлен очередной выпуск Национального инвестиционного рейтинга субъектов РФ. Чувашия в нем заняла второе место, поднявшись по сравнению с прошлогодним рейтингом сразу на четыре позиции. На первом месте оказался Татарстан, на третьем — Москва.

Национальный инвестиционный рейтинг — пожалуй, самая объективная оценка привлекательности регионов для инвесторов, доброжелательности местных властей по отношению к бизнесу, ведь он основан на отзывах самих бизнесменов. Поэтому федеральные власти придают ему такое большое значение. Вот и на днях на заседании Государственного Совета Президент России Владимир Путин назвал Чувашию в группе регионов-лидеров, которые задают высокие стандарты в инвестиционной сфере, опираясь на данные Национального инвестиционного рейтинга.

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Инициатива года

«Вор придет, хоть стены оставит, а пожар все унесет», — вспомнили народную мудрость жители села Чувашская Сорма Аликовского района и всем миром построили теплый гараж для пожарной машины стоимостью 1 млн рублей.

Сами сельчане собрали 215 тыс. рублей, остальные деньги внесли районный и республиканский бюджеты. Такое софинансирование стало возможным благодаря Указу Главы Чувашии «О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах», подписанному в январе 2017 года. Проект подразумевает непосредственное участие граждан в определении приоритетных проблем местного значения и распределении части бюджетных средств на их решение.

Воспользоваться шансом благоустроить свою малую родину могут не только жители сельских поселений, но и городских округов.

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Победа года

В силе, ловкости, военно-строевой подготовке и знании истории своей страны состязались участники 5-й окружной «Зарницы Поволжья-2017», проходившей в сентябре в Оренбургской области. По итогам всех испытаний отряд патриотов из Чувашии стал победителем.

С первого дня состязаний команда Батыревской средней школы № 1 была в числе лидеров. По словам тренера команды, преподавателя-организатора ОБЖ Юрия Васюткина, его воспитанники два года усиленно готовились к этой игре. За это время ребята возмужали, стали дисциплинированными, ответственными, да и вообще по-другому стали смотреть на жизнь.

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Назначение года

Ольга Чепрасова стала главой администрации Новочебоксарска. Журналисты уже охарактеризовали ее как человека, который все цифры, все проблемы города помнит на зубок и готова подискутировать без справочных материалов. Нельзя, конечно, сказать, что после этого взаимодействие городской администрации со СМИ и общественными организациями сильно улучшилось. Но, по крайней мере, громких судов и увольнений в городе нет.

Напомним, что предыдущий сити-менеджер Игорь Калиниченко за короткий срок своей работы умудрился вынести на республиканский уровень споры по развитию музея города, размещению кордодрома, ввел жесткие правила аккредитации для журналистов…

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Сила воли года

Недюжинную выдержку проявил руководитель Чувашской академической симфонической капеллы Морис Яклашкин, дирижируя в День республики Детским сводным хором России на праздновании Дня республики. В этом хоре у монумента Матери в сопровождении симфонического оркестра Чувашии выступили почти тысяча детей.

Уникальный хор пришли послушать тысячи горожан. Причем дирижер сводил воедино запись огромного оркестра и живой музыки, что само по себе очень сложная и ответственная работа. И тут в финале концерта на выступавших обрушился небывалый ливень. Но дирижер и бровью не повел. Как вспоминает Морис Николаевич, ему даже в голову не пришло уйти с «капитанского мостика». И последние взмахи дирижерской палочки были уже больше похожи на взмахи пловца в океане. Такой концерт и музыкантам, и зрителям запомнится надолго.

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Скандал года

В российском кино еще не было столь ожесточенной полемики, какая разгорелась вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», связанного с историей из жизни Николая II. Причем споры начались задолго до его выхода на экран. С требованием немедленно запретить с одной стороны и не менее громким недоумением — с другой. Священнослужители призывали прихожан не ходить на «Матильду», обращались они и к властям. Против проката проводились пикеты, в том числе и в Чувашии.

Фильм все же был показан. Но с беспрецедентными мерами пре-досторожности — прямо в кинозалах дежурили сотрудники МВД и вневедомственной охраны, а перед кинотеатрами стояли машины ППС. Общее мнение: в результате столь невиданной «рекламы» ленту посмотрело гораздо больше зрителей, чем было бы без нее…

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Уход года

Тяжелым для «Советской Чувашии» выдался месяц февраль. В один день — 21 числа — ушли из жизни спортивный обозреватель Александр Егоров и ветеран газеты, ее редактор в 1974–1989 годах Михаил Иванов. Саша умер, можно сказать, на боевом посту — его увезли в больницу из рабочего кабинета, через день его не стало. А Михаил Иванович в возрасте 89 лет незадолго до смерти давал интервью нашему журналисту в связи с предстоящим юбилеем газеты…

Днем раньше, 20 февраля, потерю понесла вся общественность республики — на 91-м году скончался Илья Прокопьев, работавший в 1970-1980 годах первым секретарем обкома КПСС. В годы, которые историки назвали почему-то застойными. Но, как сказал недавно один известный журналист, какие же они застойные, если в это время в Чувашии построили тракторный завод и Чебоксарскую ГЭС…

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Трагедия года

В июне этого года всю республику всколыхнуло безвестное исчезновение 11-летней девочки в Цивильске. Беда объединила сотни людей. Пропавшую Настю несколько дней искали представители правоохранительных структур из районов и городов Чувашии, волонтеры, надеясь увидеть ее живой. Увы… Тело ребенка обнаружили в одном из гаражей — девочку задушил его хозяин, 23-летний местный житель. И только за то, что она могла видеть, как он употреблял наркотики. Возмездие — 20 лет колонии строгого режима.

Пиар года

Предложение депутата Госсовета Игоря Молякова увеличить госдолг по примеру Мордовии, высказанное им неоднократно на сессиях Госсовета Чувашии, вызвало бурное обсуждение в СМИ — «как так?», «это же нелепо!», «это неправильно», возмущались и его коллеги, и эксперты. На федеральном уровне и полпред Михаил Бабич, и сам Президент Владимир Путин говорили, что большой госдолг — это плохо. Но сам факт такого громкого обсуждения «пропиарил» персону Молякова хорошо. Есть в рейтинге «СЧ» похожая история с фильмом «Матильда», но это уже другая номинация…

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Переселение года

Многие в Чувашии сомневались, уложится ли регион в сроки, заявленные в программе переселения граждан из аварийного жилья. Но работа, начатая еще в 2013-м, завершена вовремя. В ноябре отпраздновали новоселье последние переселенцы.

В итоге достойное комфортное жилье получили 12,86 тыс. жителей Чувашии, проживавших ранее в 841 аварийном доме. Всего на строительство нового жилья в Чебоксарах и Чебоксарском районе, а также приобретение жилых помещений в Канашском, Комсомольском, Козловском, Шумерлинском, Ядринском районах и Шумерле было потрачено около 5 млрд рублей.

Хорошая новость: переселение граждан из аварийного жилья будет продолжено. Как это будет происходить — еще предстоит решить.

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Ремонт года

Уходящий год запомнится существенным улучшением дорожной сети благодаря федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». На ее реализацию в Чувашии было предусмотрено 1,25 млрд рублей, в том числе 625 млн — из консолидированного бюджета республики. В рамках проекта в республике отремонтировано 95 километров автодорог.

В Чебоксарах обновлено сразу несколько улиц. Причем в их отборе для ремонта участвовали сами горожане. В соответствии с программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации, в которую вошли Чебоксары, Новочебоксарск, Моргаушский и Чебоксарский районы, в 2017 году выполнены работы на 119 объектах.

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Фестиваль года

Пожалуй, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов — событие масштабов не только года, но и десятилетия. Ведь в последний раз Россия принимала этот форум в 1985 году!

В Сочи поехали лучшие студенты, спортсмены, общественные деятели, молодые ученые, журналисты… В том числе и обозреватель «СЧ» Джульетта Федорова. А всего от нашей республики — 150 участников и 62 волонтера.

Тысячи совместных селфи, стремящееся к бесконечности количество сообщений в мессенджерах, множество мастер-классов по живописи, танцам, журналистике, флористике… Концерты, спортивные соревнования, дискуссионные площадки — жизнь фестиваля трудно описать в нескольких предложениях.

Не зевали и наши — принимали участие везде, где была возможность. Большая часть команды сдала в Сочи нормы ГТО, а кое-кому благодаря красоте чувашских национальных костюмов удалось выступить на закрытии форума, на одной сцене с «Бурановскими бабушками».

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Турнир года

Август 2016 — Рио-де-Жанейро, ноябрь-декабрь 2017 — Чебоксары: такой «маршрут» составили себе многие именитые спортсменки. На Кубок мира по вольной борьбе, впервые прошедший в столице Чувашии, приехали те, кто успешно выступал на Олимпиаде, побеждал на чемпионатах мира. А после Кубка мира девушки задержались в Чебоксарах, чтобы выступить на открытом Кубке России.

Зрителям же оба турнира запомнились яркой борьбой, увы, не обошедшейся без травм, и матрешкой-талисманом весом почти в десять кило. Сборная России (в составе которой была Вероника Чумикова из Чувашии) на Кубке мира выступила не блестяще — пятое место в общем зачете. Зато хозяева турнира получили от федерации борьбы высший балл. А недавно президент ФСБР Михаил Мамиашвили предложил создать в Чебоксарах европейский центр вольной борьбы.

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Заявление года

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность Президента Российской Федерации». В том, что Владимир Путин скажет эти слова, практически никто не сомневался, — решение, считают политологи, было ожидаемым. Вопрос заключался в другом — где и когда об этом будет объявлено? Путин выбрал — 6 декабря, Нижний Новгород, встреча с работниками Горьковского автомобильного завода в день 85-летия предприятия. По словам главы государства, лучшего места и лучшего повода для подобного заявления и представить было нельзя.

Кстати, о заявлении Путина в нашей редакции узнали еще до того, как новость № 1 появилась на лентах информагентств. Журналистам «СЧ» об этом сообщил коллега, выпускник журфака ЧГУ, а ныне корреспондент «Интерфакса» Владимир Нардин. А спустя три недели Владимир Путин подал документы в ЦИК России как самовыдвиженец. Это будет для него уже четвертая президентская кампания.

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Стройка года

Летом в столице Чувашии, на пустыре за ДК тракторостроителей, приступили к строительству нового здания Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова. В нем будут готовить будущих офицеров для ВКС России.

Место размещения корпуса сразу же вызвало бурную дискуссию. Высказывались мысли, что из-за стройки пострадает роща «Шупашкар». Между тем запущенный парк предлагается, наоборот, привести в порядок. Сейчас разрабатывается проект благоустройства парка с фонтанами, пешеходными и велодорожками, игровыми площадками. Ожидается, что все это появится в роще через 3-5 лет.

А вот кадетский корпус распахнет свои двери уже 1 сентября 2018 года. В нем будут обучаться 400 школьников не только из Чувашии, но и из других регионов страны.

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Спор года

Бурное обсуждение вызвало высказывание Владимира Путина о добровольном изучении родных языков на заседании Совета по межнациональным отношениям в июне нынешнего года в Йошкар–Оле.

«Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, — недопустимо, — заявил он, одновременно отмечая, что языки народов России являются неотъемлемой частью их самобытной культуры: — Изучать эти языки — гарантированное Конституцией право. Право добровольное».

Похожее заявление Владимир Путин сделал и в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая журналистке из Татарстана. По его словам, вопросы, связанные с языком, направлены только на одно — создать всем детям, где бы они ни проживали, равные стартовые условия для будущей жизни. При этом необходимо обеспечить людям возможность изучения родного языка: «Не только татарского — марийского, чеченского, якутского, у нас огромное разнообразие таких языков, это наша гордость и наше богатство».

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Скорость года

Мало кто верил, что всего за год на улице Гладкова в Чебоксарах удастся построить новую школу площадью более 24600 кв. м. Тем не менее объект был сдан вовремя, и 1 сентября самая большая школа республики распахнула свои двери. На ее строительство из бюджетов разного уровня было направлено 739 млн рублей, на приобретение оборудования — еще 67,5 млн рублей.

Открывали школу, рассчитанную на 1100 мест, очень торжественно. Однако в первый же день учебы стало ясно, что необходимо решать транспортную проблему: родителям, подвозящим своих детей на авто, негде парковаться. Для мам и пап была разработана схема подъездов и высадки детей, к которой они со временем привыкли.

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Решение года

Важным событием под конец года стало учреждение Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым почетного знака «Материнская слава». Этим знаком будут награждаться матери, которые внесли большой вклад в укрепление семьи и воспитание достойных членов общества.

В республике уже объявлен конкурс на разработку эскиза нового почетного знака, в котором могут участвовать как простые граждане, так и организации.

Еще одним подарком для многодетных матерей стала новость о возобновлении выплат за третьего и последующего ребенка до достижения им трех лет.

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Открытие года

Московская набережная. Люди по-новому открыли для себя набережную реки Волги — Московскую. Городу это удалось во многом при поддержке руководства республики. Глава Чувашии неоднократно указывал, что для привлечения туристов нужно облагораживать объекты, связанные с Волгой. Но, по мнению экспертов, «аплодисментов» заслуживает именно сама концепция этого объекта, с учетом приятных мелочей: от особенных качелей и велосипедов до качественного отдыха на самом пляже. Кстати, говорят, что Михаила Игнатьева летом часто можно было встретить на велосипеде именно здесь. Правда, застать его можно было рано утром.

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Наглость года

Из-за обильных дождей в Год экологии «всплыла» наружу проблема загрязнения почвы около коллективного сада «Текстильщик» в Чебоксарах: очевидцы заметили пятна нефтепродуктов, расплывающиеся по Волге там, где в нее впадает Якимовский ручей. А в ближайшем лесу был обнаружен участок с засохшими деревьями и травой.

И хоть проблема не нова (в набат били еще в девяностые), хочется верить, что теперь она начнет решаться. Чебоксарская межрайонная природоохранная прокуратура направила в следственные органы материалы для решения вопроса об уголовном преследовании по факту поступления в ручей нефтепродуктов, чуть позже у ручья появились мешки с абсорбентом. Администрация города готовится подать в суд иск с требованием к расположенной неподалеку нефтебазе привести территорию в первоначальное состояние.

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Маршрут года

«Ааа, Себастьен Лёб!!!! Ааа, это ж сам Мардеев!!!» — писал фотокорреспондент «СЧ», выкладывая в соцсети снимки с ралли «Шелковый путь». Схожие эмоции с массой восклицательных знаков переполняли в июле многих. Впервые гонщики знаменитого ралли на день притормозили в Чувашии. Сначала промчались по сельским ухабам (не до всех еще точек республики добралась программа «Безопасные и качественные дороги»). Отмывшись, проехали по Красной площади Чебоксар — и публика дружно фотографировалась на фоне не боящихся грязи КамАЗов и миниатюрных багги. А затем, переночевав в бивуаке в районе аэропорта, пилоты снова двинулись в путь… В этом году маршрут ралли выстроен в обратном порядке — из Китая в Москву. Пройдет ли он по Чувашии — еще неизвестно. А очень бы хотелось!

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Юбилей года

Безусловно, это столетие нашей газеты. На протяжении всего этого года все местные СМИ рассказывали о вехах истории газеты. Даже о столетии Октябрьской революции они так часто не упоминали.

Состоявшийся 14 апреля юбилейный вечер не стал единственным событием, которое прошло в рамках 100-летия. Много откликов мы получили на документальный фильм, посвященный «Советской Чувашии», который транслировался на двух местных телеканалах. Многим запомнились наш стенд на Творческом бульваре в День города и фотоконкурс.

А накануне Нового года состоялась совместная предновогодняя акция «Читай «Советскую Чувашию», проводимая газетой при поддержке администрации Чебоксар и ГТРК Чувашии, где разыгрывалась подписка на газету среди молодежи города. Ну и, конечно, говоря о юбилее, нужно отметить изменения формата и сайта газеты, которые были отмечены наградами на федеральном уровне.

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Коллапс года

О снегопаде, обрушившемся на Чувашию 20 апреля, синоптикам и коммунальным службам было известно заранее. Однако это не помогло избежать транспортного коллапса, сковавшего с самого утра столицу республики.

Автомобильное движение в городе парализовали семибалльные пробки. В общественном транспорте было не протолкнуться. За день по республике произошло около 50 дорожно-транспортных происшествий, к счастью, обошлось без жертв.

Погодная аномалия сплотила жителей республики. Одни помогали автомобилям, маршруткам и даже троллейбусам выбраться из снежного плена, другие бесплатно подвозили людей до места работы, третьи беспокоились за судьбу уже прилетевших с юга птиц.

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Запуск года

В День республики состоялось, пожалуй, одно из значимых для Чебоксар событий — запуск первой очереди Московского моста, главной транспортной артерии центральной части столицы Чувашии.

Напомним, реконструкция 266-метрового моста началась в 2016 году, проект стоимостью более полутора миллиардов рублей был поддержан на федеральном уровне.

Теперь республика в ожидании открытия второй очереди моста, запланированного на ноябрь 2018 года. После чего пропускная способность объекта, рассчитанного на шестиполосное движение, должна увеличиться в полтора раза. Кстати, опасения, что из-за ремонта город встанет в пробку, не оправдались. Местными властями было найдено оптимальное решение — на свободной части моста сохранить движение в 4 полосы.

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Дом года

Одним из самых значимых приобретений республики за 2017 год, несомненно, является Дом дружбы народов, который символично был открыт накануне Дня народного единства.

В нашей маленькой республике проживают представители 128 народов. Никогда Чувашия не знала межнациональных распрей, и открытие Дома — очередной шаг для дальнейшего укрепления взаимопонимания и дружбы между этносами. На его базе будут проходить встречи и круглые столы, различные праздники и фестивали, действовать национальные воскресные школы. И все для того, чтобы сохранить добрые межнациональные отношения в республике, укрепить дружественные связи и поддерживать стабильность в регионе.