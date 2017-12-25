«Т Плюс» ведет устранение дефекта на тепломагистрали в столице Чувашии

Филиал «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс ведет работы по устранению дефекта на подающем трубопроводе тепломагистрали диаметром 800 мм вдоль ул. Пролетарская в столице Чувашии. Информация о данном факте была направлена в соответствующие службы.

После оценки ситуации, учитывая интересы жителей столицы Чувашии, было принято решение приступить к ремонтным работам 25 декабря 2017 года.

По согласованию с администрацией муниципалитета, на период ремонта, с 8.00 25 декабря до окончания работ введены частичные ограничения в подаче теплоснабжения ряду потребителей г. Чебоксары. В частности, приостановлено отопление потребителей мкр. 6, 7, 8, 9 и 10. Горячее водоснабжение данных микрорайонов осуществляется по обратному трубопроводу. В случае отсутствия горячего водоснабжения в период проведения ремонтных работ горожанам следует обратиться за разъяснениями в свою управляющую компанию: ресурсоснабжающей организацией действий по ограничению подачи ГВС не производилось.

Теплоснабжение в циркуляционном режиме потребителей мкр.11, 12, 13 обеспечено посредством использования существующих сетей ООО «Коммунальные технологии».

Среди социально значимых объектов ограничены в подаче теплоснабжения 96 многоквартирных домов, 11 детских садов и 7 школ. Отопление школ и детских садов будет организовано по обратному трубопроводу.

Штатный режим теплоснабжения будет восстановлен после завершения ремонтных работ.

Филиал «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс приносит горожанам свои извинения за причиненные неудобства и просит с пониманием отнестись к временным трудностям. Компанией будут приложены все усилия для скорейшего выполнения и завершения необходимых ремонтных работ.

Оповещение города и УК о режиме теплоснабжения и ГВС проведено.

В целях устранения выявленного повреждения было вскрыто дорожное полотно по улице Кадыкова на перекрестке с ул.Пролетарская. После завершения работ будет обеспечен проезд автотранспорта.

С полным перечнем адресов, в отношении которых введены частичные ограничения в подаче теплоснабжения, можно ознакомиться на сайте филиала «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс http://www.tplusgroup.ru/org/mari-el/news/.