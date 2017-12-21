Когда бани чересчур горячи

Причиной возгораний нередко становится нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Именно поэтому в выходные дни от огня чаще всего страдают именно бани. Вот и в минувшие субботу и воскресенье на тушение загоревшихся парных спасатели выезжали четыре раза.

Продолжились пожары, к сожалению, и на этой неделе. В ночь на 18 декабря сгорела деревянная баня в хозяйстве 36-летнего жителя села Мусирмы Урмарского района. Спасателям удалось отстоять расположенный рядом жилой дом и надворные постройки. По предварительной версии, причиной пожара стало неправильное устройство отопительной печи.

В понедельник, около 5.30, в деревне Ихонькино Моргаушского района из-за короткого замыкания электропроводки загорелась баня 40-летнего сельчанина. Пожарным удалось быстро сбить пламя, но внутренняя отделка и кровля все же были повреждены.

Вечером того же дня пожар произошел на улице 50 лет Победы в селе Яльчики. И хотя горела не баня, причиной возникшего пламени стало также нарушение правил безопасности при топке печи. Затопив очаг в мастерской, 58-летний хозяин зашел в дом — а огонь охватил надворные постройки. Благодаря своевременному сигналу в службу спасения от пламени пострадала лишь крыша этих построек.

Нужно заранее подумать о правильном устройстве печи и доверять ее кладку и ремонт только специалистам, напоминают в Главном управлении МЧС России по Чувашской Республике. Неправильная разделка, несоблюдение параметров высоты трубы, отсутствие предтопочного листа — все эти нарушения рано или поздно приведут к несчастью. Спровоцировать пожар может и загорание скопившейся в трубе сажи, поэтому дымоход нужно чистить не реже раза в квартал.

Важно также помнить о запретах разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями, располагать горючие вещества и материалы на предтопочном листе, оставлять топящуюся печь без присмотра или топить ее с открытой дверцей.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

С начала года в Чувашии зарегистрировано 836 пожаров. Общий материальный ущерб от них составил более 80 миллионов рублей. В огне погибли 62 человека, 63 — травмированы. Спасены 246 человек.