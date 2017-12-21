Русский драматический театр отметил 95-летие

Без пяти минут сто

Торжественный вечер, посвященный 95-летию Русского драматического театра, коллектив проводил день в день с исторической премьерой постановки «Василиса Мелентьева» по пьесе Александра Островского о временах Ивана Грозного, которую 14 декабря 1922 года сыграла в Чебоксарах группа актеров под руководством артиста Александринского театра Ивана Слободского. Свой нынешний день театр представил изящной и динамичной композицией, сотканной из цитат обширного и разнообразного репертуара.

Но сначала хозяева торжественного вечера с помощью киноролика рассказали об истории театра. Ведь 95 лет — это несколько поколений жителей огромной страны, а в Русском драматическом работали актеры и режиссеры, приезжавшие сюда со всех уголков СССР, а затем и России. Лишь десятилетие назад коллектив принял первый актерский курс, воспитанный в Чувашском институте культуры и искусств. Теперь в коллективе 33 актера, от ветеранов сцены до самых молодых, только что принятых в труппу. Все они вышли в этот вечер на родную сцену под гром аплодисментов.

В честь знаменательной даты чествовали артистов и работников сцены. Почетное звание «Заслуженный артист Чувашской Республики» присвоено Александру Тырлову, остальным вручались благодарности и почетные грамоты. «Дождем наград» это, конечно, не назовешь, но, как сказал зампредседателя Госсовета Александр Федотов, нынешнюю дату можно считать репетицией перед столетием. И напутствовал главным: нести людям с этой сцены русское слово, великую русскую культуру.

Поздравить коллектив в этот праздничный вечер прибыл и министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Константин Яковлев, который напомнил имена всех главных режиссеров, работавших в этом театре. От творческого взлета коллектива под руководством ученика Станиславского Евгения Токмакова и формирования зрелой труппы Виктором Романовым до поисков Аркадия Бирюкова, Марка Зильбермана и Владимира Гришанина. Министр зачитал также поздравление Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева, пожелавшего коллективу благополучия, вдохновения и преданных зрителей.

Труппу и работников сцены театра-юбиляра пришли поздравить коллеги. От Чувашского академического драматического театра имени К.В. Иванова на сцену вышли всего три человека, но каких! Народная артистка СССР Вера Кузьмина, народная артистка РСФСР Нина Григорьева и художественный руководитель театра, народный артист СССР Валерий Яковлев. Валерий Николаевич вспомнил те времена, когда и русский, и чувашский театры еще работали в одном здании на берегу Волги. Этого здания, увы, больше нет, но остались дружба, которую надо сохранить, тесные творческие и человеческие отношения. Он также преподнес в подарок бесценные реликвии — программы, буклеты и приглашения 1930-х годов, того самого времени, когда оба старейших театра работали и под одной крышей, и в тесной дружеской связке. Так что подрастерянный в многочисленных переездах архив вновь пополнился.

С юбилейными поздравлениями на сцену выходили артисты ТЮЗа имени Михаила Сеспеля и кукольного театра, у которых уже готовы «елочные» выступления, поэтому РДТ получил все в новогодней «упаковке». Солисты театра оперы и балета спели фееричную Застольную из «Травиаты» Верди, без которой не обходится ни одно театральное торжество. Коллекцию русских костюмов продемонстрировали студенты театрального отделения Чебоксарского художественного училища.

Русский театр тесно сотрудничает с коллегами из других регионов, ведь сейчас стали регулярно проводиться обменные гастроли, а с некоторыми театрами, как, например, с Русским театром из Йошкар-Олы, они и не прекращались. Поэтому директор Академического русского театра драмы имени Георгия Константинова Сергей Московцев приехал поздравить наш театр лично и вручить награды Международного фестиваля русских театров «Мост дружбы». Это дипломы режиссеру Сергею Юнгансу и художнику Ивану Мальгину, авторам спектакля «Варшавская мелодия».

Направил поздравление коллективу председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Прозвучали теплые слова пожеланий от депутата Госдумы Николая Малова и председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина. Свою «телеграмму» родному коллективу прислал старейший актер русского театра, народный артист России Алексей Красотин, который старше самого театра на 2 года.

А затем начался настоящий бал самых ярких спектаклей, сплетенных словом, музыкой и танцем в один незабываемый миг под названием Театр.

фото с сайта РДТ

В центре внимания — три прекрасные актрисы, отдавшие театру десятилетия творческой жизни: Антонина Егорова, Галина Холопцева, Татьяна Яфанова.