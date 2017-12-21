Билет с «налогом»

Министр культуры России Владимир Мединский предложил ввести трехпроцентный сбор с каждого проданного кинотеатрами билета.

Как сообщает ТАСС, инициатива эта была озвучена в минувший вторник на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии.

По словам главы ведомства, по мировым меркам такой сбор невелик. Например, во Франции отчисления с билетов составляют 12%. «Мы предлагаем начать с 3%. Кинотеатры в целом эту меру поддерживают. Это даст нам приблизительно не менее 1,5 миллиарда рублей в Фонд кино ежегодно, на поддержку отечественных фильмов», — отметил Мединский.

Кроме того, Минкультуры РФ по примеру других стран предлагает ввести ограничение на показ отдельно взятого фильма в кинотеатре?— не более 35% времени. По мнению министра, это «разумная антимонопольная мера». «Иначе зачастую в однозальных, двухзальных кинотеатрах западные дистрибьютеры проталкивают 50—60% под один фильм, а все остальное идет или поздней ночью, или ранним утром», — констатировал он.