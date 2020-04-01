Отсрочки по платежам, мораторий на проверки: Иван Моторин рассказал о мерах по поддержке бизнеса

Малому и среднему бизнесу придают устойчивость

На днях российским правительством утвержден перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Малому и среднему бизнесу, занятому в этих отраслях, будет оказана первоочередная адресная поддержка, в частности, по кредитным обязательствам.

В список вошли 22 отрасли, объединенные в 9 сфер экономической деятельности: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание; деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). «Надеемся, что этот перечень будет расширен. Так, ряд субъектов федерации, в том числе Чувашская Республика, обратились в адрес федерального правительства с просьбой оказать поддержку таким отраслям как ЖКХ и строительство при долевом участии», — сообщил заместитель председателя Кабмина, министр экономического развития и имущественных отношений ЧР Иван Моторин на встрече с журналистами.

Он перечислил множество мер по поддержке бизнеса, принятых на федеральном уровне. Некоторые, не требующие финансовых вложений, уже можно применять. В частности, мораторий на всяческие проверки. «Если к вам пришли — снимайте трубку, жалуйтесь в прокуратуру или просто не пускайте на территорию, ссылаясь на нормативные документы Российской Федерации», — посоветовал министр субъектам малого и среднего бизнеса. Также в отношении таких организаций, относящихся к наиболее пострадавшим отраслям, приостановлены взыскания со счетов по налоговым долгам до 1 мая. Поэтому налоговики не вправе в апреле арестовывать, блокировать счета.

Что же касается поддержки, связанной с финансированием, то там, подчас, требуются доработки. «Очень четко расписаны меры в области арендных отношений, — начал с положительного примера Иван Моторин, имея в виду отсрочку, уменьшение арендной платы за государственное и муниципальное имущество, которая уже практикуется в Чувашии. Первой ласточкой стал международный аэропорт Чебоксары, где, как известно, с 1 апреля приостановлено выполнение рейсов. Аэропорт, арендующий госимущество, обратился за отсрочкой арендных платежей. С Минэкономразвития республики отсрочка согласована.

А вот другая мера – получение малыми и средними предприятиями беспроцентных кредитов на зарплату сотрудникам, пока с «шероховатостями». Банки, которые на первом этапе будут участвовать в этой программе, определены на федеральном уровне – их 10, самых крупных. Руководитель Минэка сообщил, что были звонки — жалобы от предпринимателей, обратившихся за такими кредитами, но пока не получившими их. И указал причину — банки пока не сориентированы, кто должен подтверждать, что данное предприятие находится в сложном финансовом положении, заверив, что в ближайшее время механизм будет отлажен. «Правительство России определяет правило, а наша задача конкретизировать его на территории республики. Мы над этим работаем. Наверное, будет выпущен реестр субъектов бизнеса, претендующих на такие кредиты» — сказал Иван Моторин.

Ощутимо помочь малому и среднему бизнесу должна отсрочка платежей по кредитам. Схема такова: банки, выдавшие кредиты, освобождают своих клиентов от 67% платежей по процентам и предоставляют отсрочку на уплату основного долга на полгода (с 1 апреля до 1 октября). Оставшиеся 33% заемщик, по возможности, продолжает выплачивать. Если же у него серьезные финансовые затруднения, банк может принять решение о включении этой суммы в основной долг с выплатой по окончании периода отсрочки.

В течение апреля заработают все финансовые меры поддержки, пообещал Иван Моторин, выразив надежду, что «цепочка» государственной помощи будет продолжена: «Не должно быть так, чтобы кто-то выиграл на начальном этапе, а масса других, начиная с банков и кончая предприятиями, чуть более крупными, чем мелкие и средние, — пострадала».

Фото klps.ru: По оценке республиканского Минэка потери бизнеса только в сфере потребительского рынка (торговля непродовольственными товарами, общепит, бытовые услуги, туризм и гостиничный бизнес) составят не менее 6 млрд рублей в месяц.