Народный календарь на 25-31 декабря

25 декабря — Спиридон Поворот

Католическое Рождество. Солнце «поворачивается» на лето, а зима на мороз. «На день Спиридона даже медведь в берлоге на другой бок переворачивается». Считалось, что если на Спиридона светло, чисто, то и новогодье простоит морозным, ясным; если хмуро и на деревьях повиснет иней — 31 декабря будет теплым и пасмурным.

26 декабря — Евстрат

По старинному обычаю, на следующий день после Спиридона в течение 12 суток наблюдают за погодой, считая, что каждый день показывает погоду целого месяца следующего года. 26 декабря соответствует январю, 27 декабря — февралю, 28 — марту и так далее.

27 декабря — Филимон

Погода этого дня указывает погоду февраля. Кроме того, если день выдавался студеным, то лето обещало быть жарким. Если же было снежно и ветрено, крестьяне ждали хорошего урожая в следующем году. А вот если погода менялась в течение дня несколько раз, то в течение зимы следовало ждать оттепелей.

28 декабря — Стефан

«Студено на Стефана так, что птицы замерзают на лету». Если 28 декабря на дворе стоял сильный мороз, а вечером внезапно теплело, то это означало, что главная зимняя стужа все еще впереди.

29 декабря — Агей Зимоуказчик

«Агей повсюду иней сеет». В старину замечали, если на этот день на деревьях иней, то Святки будут теплыми, но коли на Агея сильный мороз, то он простоит до Крещения (19 декабря).

30 декабря — Данила

По этому дню определяли погоду на май. Если шел снег, значит, май должен быть дождливый, а солнечная погода предвещала ясные майские дни. Иней на деревьях означал потепление к Рождеству. Вьюга за окном «вещала», что пчелы по весне хорошо будут роиться.

31 декабря — Модест Скотохранитель

В последний день года церковь отмечает память святителя Модеста, служившего архиепископом в Иерусалиме в 7 веке. Крестьяне считали его хранителем скота и молились о защите от падежа и хищных зверей.

Отдельно предсказывали погоду на июнь: она должна быть такой же, как в Модестов день.