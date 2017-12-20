Юнармейцам Чувашии вручили «космический» флаг

В строю идут ребята…

Настоящие юные патриоты, юнармейцы, кадеты, члены военно-патриотических клубов республики собрались вчера в новочебоксарской спортивной школе олимпийского резерва № 3, чтобы не только продемонстрировать свое умение чеканить шаг, но и рассказать о проектах и достижениях в этом году, поделиться друг с другом опытом работы в своих отрядах.

— В нашем клубе есть и мальчишки, и девчонки. Мы проходим военно-строевую и физическую подготовку, тренируем выносливость и закаляем характер. Нас обучают рукопашному бою и разведподготовке, — отрапортовали корреспонденту «СЧ» члены алатырского военно-патриотического клуба «Ушаковцы».

Вместе со своим руководителем Дмитрием Макаровым, в прошлом морским пехотинцем, они привезли на сборы уникальную коллекцию вооружения Первой и Второй мировых войн. Выставка разместилась в фойе спортивной школы и вызвала неподдельный интерес как у кадетов, так и у участников выездного заседания комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при Президенте России по межнациональным отношениям.

Но самые яркие впечатления у высоких гостей оставил парад трех сотен юных патриотов, состоявшийся в спорткомплексе школы. Торжественным маршем прошли учащиеся Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова. Кстати, до начала смотра ребята рассказали, что ежегодно проходят шлюпочную практику, прыгают с парашютом и с нетерпением ждут, когда переселятся в новое здание корпуса, которое возводится сейчас в Чебоксарах.

Между тем ход строительства корпуса держит на личном контроле полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич. По словам полпреда, прозвучавшим на недавней пресс-конференции с главными редакторами СМИ Приволжья, «система кадетского образования, которая у нас в округе создана, сформирована и успешно реализуется уже пятый год, и подходы к ней во многом будут являться основой для развития кадетского образования в России».

Чеканили шаг кадеты школы имени генерал-майора милиции В.А. Архипова, постоянные участники парада Победы в Чебоксарах, парада Памяти в Самаре. Среди воспитанников — мастера спорта по самбо, дзюдо, боксу. Дружным строем шли уже знакомые нам «ушаковцы», воспитанники военно-патриотического клуба «Вымпел» и чебоксарских школ № 37 и 47. Не отставали от них ребята из Новочебоксарского кадетского лицея имени Героя Советского Союза М.М. Кузнецова, победители IX Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества». Строгой выправкой и синхронным шагом отличились члены военно-патриотического клуба «Ермак», среди которых победители межрегиональных казачьих сборов и региональных соревнований по джигитовке. А завершили парад своим ярким выступлением юные барабанщицы музыкального отделения Детской полицейской академии.

— Сейчас, когда вся страна переживает патриотический подъем, не без удовольствия отмечаю, как сплотилась молодежь, активно развивается кадетское движение, пополняются ряды юнармейцев, ведется поисковая работа, — поделился впечатлениями заместитель председателя комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Сергей Кандыбович. — И то, что увидел в Чувашии, — с каким вниманием здесь относятся к молодежным инициативам, как воспитывают и растят настоящих патриотов — очень обрадовало. Когда у нас есть такие замечательные юноши и девушки, за будущее страны становится спокойнее. Ну а о лучших практиках в вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи должны знать и другие регионы.

Юнармейцам Чувашии Сергей Кандыбович вручил флаг патриотического автопробега «От дорог войны к дорогам мира» и пригласил молодежь республики присоединиться к этой акции, посвященной Великой Победе, а также знамя Бессмертного полка, побывавшее в космосе, то самое, что было развернуто на борту МКС в минувший День Победы.

После парада гости с удовольствием фотографировались и общались с ребятами.

— Участие в смотрах и конкурсах — это, конечно, здорово, ощущаешь себя частью большой и дружной команды, — признался десятиклассник чебоксарской школы № 37 Кирилл Никитин, мечтающий по окончании школы поступить в высшее военное училище, — но это все-таки не самое главное в движении юнармейцев. Патриотом я бы назвал человека, который не пройдет мимо, когда его просят о помощи, и никогда сам не поступит подло, того, кто сможет в любой ситуации постоять за свою семью и за свою страну, кто заботится о своей Родине…

Члены комиссии продолжили свое заседание за круглым столом, на котором обсудили вопросы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, существующие механизмы формирования гражданской идентичности и профилактики экстремизма.

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С июля 2016 года к всероссийскому движению «Юнармия» присоединились 4486 юношей и девушек Чувашии.

ДОСЛОВНО

ЮРИЙ ИСАЕВ,

министр образования и молодежной политики Чувашской Республики:

— Патриотическому воспитанию и гражданскому становлению подрастающего поколения в республике уделяется серьезное внимание. Успешно действуют волонтерские команды, которые шефствуют над ветеранами Великой Отечественной войны. В целях развития поискового движения в 2016 году были учреждены гранты Главы Чувашской Республики, которых удостоены шесть поисковых отрядов. Развивается кадетское движение. В течение полувека не прерывается традиция проведения республиканских игр «Зарница» и «Орленок». В этом году в республиканском финале приняли участие 83 юнармейских отделения с общим охватом более 800 детей. В окружной военно-спортивной игре «Зарница Поволжья» команда батыревской школы № 1 заняла первое место среди 14 команд Приволжского федерального округа.