20 декабря — день работника органов безопасности РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником и знаменательной датой — 100-летием со дня образования органов государственной безопасности!

На протяжении века ваше ведомство стойко стоит на страже интересов и безопасности Отечества. Во все времена сотрудники спецслужб верой и правдой служили народу и стране, доблестно и отважно выполняли свой воинский долг.

Современные реалии ставят перед вами особо трудные и ответственные задачи. Это контрразведывательная деятельность, борьба с преступностью и терроризмом, охрана государственных рубежей. Каждый раз, выступая надежным щитом от внутренних и внешних угроз, сотрудники органов безопасности демонстрируют образец подлинного мужества и героизма, надежно обеспечивают безопасность России.

Пусть лучшие традиции боевого братства, хранимые ветеранами службы, будут верным ориентиром для новых поколений чекистов. Верю в ваш патриотизм и безоговорочную готовность в любую минуту встать на защиту Российского государства.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, успехов, счастья, мира, добра и благополучия.

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев