Певица Ханна заглянула в родную школу

И подарила букет любимой учительнице

Уроженка Чебоксар, известная российская певица Ханна не забывает свою малую родину. На днях она приезжала в город и пообщалась с ребятами из школы № 35, где когда-то училась.

Юные поклонники собрались в актовом зале, где активно общались со своим кумиром. Задавали вопросы, в том числе и об учебе в школе. Певица, чье настоящее имя Анна Иванова, призналась, что не сумела выучить чувашский язык, но отлично знает английский и собирается изучить испанский.

Другой каверзный вопрос касался политики: не хочет ли она попробовать себя в борьбе за пост Президента страны? В ответ Ханна спросила о том же автора вопроса. «Я много кем хочу быть», — прозвучал ответ. И Ханна посоветовала определиться: «Если много кем хочешь стать, то никем в итоге не станешь». Сама Ханна призналась, что не мечтает о карьере политика.

Сейчас певица много гастролирует по стране, у нее плотный график туров. Тем не менее она находит время, чтобы приезжать в Чебоксары к родным раз в два-три месяца. В завершение встречи с ребятами они вместе спели один из хитов певицы. А потом бывшая ученица школы

№ 35 зашла к своей любимой учительнице биологии и вручила букет роз.

Фото Instagram: На встрече с певицей актовый зал школы едва вместил всех желающих.