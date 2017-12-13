ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, председатель Правительства РФ:

«Государственному ордена «Знак Почета» русскому драматическому театру, одному из старейших в нашей стране, — 95 лет. Я искренне поздравляю вас, а также ваших поклонников с этим юбилеем. В разные годы в русском театре работали известные режиссеры и актеры, которые вписали немало ярких страниц в его историю… Сегодня русский театр бережно хранит лучшие драматические традиции, а также открыт новым идеям и проектам. Здесь сложился уникальный коллектив талантливых актеров, художников и режиссеров, которые создают на сцене настоящее искусство. Великолепные классические и современные постановки, музыкальные спектакли и сказки, комедии и трагедии. Главное, каждый раз вы дарите зрителям незабываемые впечатления и приятные мгновения. А они отвечают вам искренней любовью…»

(Из поздравительной телеграммы Русскому драматическому театру Чувашии)