Куклы вызывают «01»

В детском театре занялись профилактикой пожаров

Научить, играя — таков девиз целой серии спектаклей Чувашского театра кукол, которые он создает совместно с людьми самых нужных и важных профессий.

Например, со стоматологами кукольники своими представлениями учили беречь и чистить зубы. На днях вместе с сотрудниками Главного управления МЧС России по Чувашии и республиканского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества преподали уроки пожарной безопасности. Здесь состоялась премьера сказки «Константин-01, или Тайна волшебного яйца».

Спектаклем, конечно, дело не ограничилось. У парадного подъезда театра, привлекая внимание прохожих, встала пожарная машина. Это бойцы чебоксарской 4-й пожарно-спасательной части устроили выставку пожарной техники. Дети увидели все, что находится внутри машины, и даже садились порулить. Сотрудники МЧС встречали их и в фойе, в том числе и любимец детских профилактических бесед на противопожарные темы огромный плюшевый пожарный «Валентин Спасайкин», с которым дети так любят фотографироваться. У спасателей и пожарных были припасены конкурсы с призами, примерка экипировки брандмейстеров, знакомство с противогазами и даже костюмами химзащиты.

А актеры театра стали авторами и исполнителями представления про пожарного Константина, девочку Машу и вылупившегося из сувенирного яйца огнедышащего Дракошу. Сказку написал Денис Андронов, а поставила ее Юлия Мельник. Вместе с Машей маленькие зрители учились не допускать, чтобы из искры возгоралось пламя. А Константин-01 давал им советы, как надо помогать мамам и папам проверять, выключен ли утюг, не оставлен ли газ на кухне. Одним словом, дракон тоже все понял. Песни-кричалки про примерное поведение и песни-считалки с номером телефона 01 и 101 сочинил для этой интерактивной сказки композитор Андрей Галкин.

Фото театра кукол: Премьера «Константин–01, или Тайна волшебного яйца» в театре кукол состоялась в рамках реализации федерального партийного проекта «Театры — детям».