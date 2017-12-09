Лучшие — на сцену: в республике подведут итоги Года Матери и Отца

8 декабря в Чебоксарах пройдет торжественное мероприятие, посвященное итогам Года Матери и Отца в Чувашии. В ходе этого праздника будут награждены победители республиканского конкурса «Семья года».

В ходе отборочного тура в районах и городах победу одержали 28 семей. Сегодня будет объявлена семья — победитель конкурса (в следующем году она представит Чувашию на всероссийском конкурсе), а также семьи, ставшие лучшими в пяти номинациях.

Все семьи, вышедшие в финал, дружные, талантливые, творческие, спортивные. Убедитесь в этом сами: Минтруд республики и журналисты «СЧ» подготовили семейные визитки финалистов конкурса.

1. Николай и Ольга Ершовы, Алатырский район.

У Ершовых семеро детей — трое своих и четверо приемных. Впрочем, на родных и неродных дочек и сыновей в семье не делят. Ребятам создают все условия для учебы и творчества, для участия в республиканских и российских конкурсах. Не так давно, например, дочь Ершовых Анастасия и приемный сын Максим стали победителями конкурса фотографий «Село в порядке — страна в достатке». Успевают дети и помогать родителям по хозяйству. «Не лениться, помогать друг другу, уважать старших» — по таким главным принципам мы воспитываем детей», — говорит глава семьи, строитель Николай Ершов.

2. Николай и Светлана Герасимовы, Аликовский район.

Супруги Герасимовы, чей семейный стаж насчитывает 19 лет, воспитывают трех дочерей. И каждая из них уже имеет свои достижения. Ольга активно занимается спортом и в этом году стала победителем Всероссийского дня бега «Кросс нации». Елена и приемная дочь Мария, которая учится сейчас в Российском государственном аграрном университете, не раз побеждали и становились призерами на конкурсах и олимпиадах по чувашскому языку. В этой семье очень сильны семейные и народные традиции. С особым трепетом родители прививают детям любовь к родному краю и языку, уважение к старшему поколению и честному труду.

3. Александр и Елена Смирновы, Батыревский район.

Молодые родители охотно участвуют в жизни родного села и всегда готовы помочь в добром деле. Например, оказали большую поддержку в возведении Норваш-Шигалинской церкви: Александр помогал ее строить, а Елена готовила обед для рабочих, причем в самой настоящей печке.

«Мы недавно купили дом с печкой и решили, что не будем ее разбирать, — рассказала корреспонденту «СЧ» Елена. — И дети, и муж в восторге от пирогов и ватрушек, вареной картошки в чугунке».

Кстати, в наследство от прежних хозяев Смирновым достался и раритетный ЛуАЗ. Александр с сыновьями Максимом и Матвеем привели машину в порядок и теперь ездят за грибами, ягодами да на рыбалку. Особенно любит выезды на природу младшенькая Маша. Папа шутит, мол, опять «МММ» на прогулку едут…

4. Станислав и Галина Васильевы, Вурнарский район.

Образцовой семьей, в которой дети почитают отца и мать, уважительно относятся к старшим и никогда не обижают слабых, называют жители деревни Хорапыр семью Васильевых. Галина Григорьевна работает заведующей-фельдшером Кожар-Яндобинского ФАПа, и как человек ответственный и неравнодушный к чужим проблемам была избрана сельчанами депутатом. Несмотря на занятость в общественных делах, Галина Григорьевна отличная хозяйка в доме и мать. Супруг Станислав, занимающийся личным подсобным хозяйством, и дети, а их у Васильевых четверо, во всем ее поддерживают. Ребята радуют успехами и в учебе, и в творчестве, и в спорте. И в домашних делах они незаменимые помощники.

5. Сергей и Эльвира Анисимовы, Ибресинский район.

В доме Анисимовых всегда много детского смеха, радости, любви. Эту любовь маме Эльвире и папе Сергею дают дети, ну а детям — родители. Супруги считают, что в каждом ребенке есть талант, который нужно раскрыть. Так, сын Олег, который учится на факультете информатики и вычислительной техники ЧГУ, с детства прекрасно рисовал, увлекался шахматами. Дочь Анжела, студентка Московского института театрального искусства, на сцене с юных лет. По примеру старших брата и сестры школьница Настя увлекается живописью, поет и танцует. И даже самый маленький представитель семьи Анисимовых Женя, пусть пока еще детсадовец, но вместе с мамой старается не пропускать ни одного творческого конкурса для дошколят.

6. Владимир и Алина Павловы, Канашский район.

Семья Павловых живет насыщенной и интересной жизнью. Всегда быть в форме и во всем успевать молодым родителям Владимиру и Алине помогает увлечение физкультурой и спортом. Ежегодно Павловы вместе со своими детьми Сережей, Викой и Сашей принимают участие в республиканском фестивале «Спортивная семья» на призы Главы Чувашии и занимают призовые места. И в массовых гонках «Лыжня России» они нередко в числе лидеров. Павловы очень сплоченные и дружные, вместе празднуют победы и переживают поражения, что помогает им осознать главное — то, что они есть друг у друга.

7. Денис и Айна Христофоровы, Козловский район.

В молодой семье Христофоровых, где воспитываются трое детей, спорт стал доброй традицией, которая способна сплотить и объединить в самые сложные времена. Среди домочадцев нет профессиональных спортсменов, но все любят активный отдых, походы и прогулки на природе в разное время года. Все члены семьи — активные участники районных легкоатлетических эстафет и пробегов.

8. Радий и Ирина Басниковы, Комсомольский район.

Супруги уверены, что лучше всего детей воспитывает личный пример родителей. Радий и Ирина учат детей уважать старших, творить и дружить, с любовью относиться к труду, быть ответственными за близких.

Любовь к спорту, здоровому образу жизни — семейное хобби Басниковых. Не случайно на Всероссийском дне бега «Кросс нации» они удостоились призовых мест. Сын Даниил увлекается акватлоном, дочь Диана танцует, ну и младший член семьи Дима растет умным и спортивным мальчишкой. Еще Ирина и Радий любят петь, и в составе народного ансамбля «Клубняночка» были удостоены благодарности Минкультуры Чувашии.

9. Андрей и Ирина Михайловы, Красноармейский район.

Настоящий пример мужества и готовности всегда прийти на помощь демонстрирует детям глава семьи Михайловых Андрей, который 21 год работает в пожарной части № 14. А вот хранительница домашнего очага Ирина, являясь преподавателем музыки, прививает своим дочерям и сыну любовь к творчеству, истории и культуре. В семье любят праздники, экскурсии и походы. Михайловы с удовольствием принимают участие в районном творческом конкурсе «Вместе дружная семья» и фестивале «Семья — радуга улыбок». Не пропускают и спортивные мероприятия Дня здоровья и спорта, выходят на масс-старт «Лыжни России» и «Кросса нации».

10. Виктор и Тамара Устиновы, Красночетайский район.

Семья всегда крепка, если держится на любви, взаимопонимании, трудолюбии и уважении. Именно на таком крепком фундаменте и выстроили свои отношения супруги Устиновы, которые вот уже 27 лет вместе. Воспитав и поставив на ноги двоих родных детей, они решили принять в семью троих сирот. Главную задачу родители видят в том, чтобы научить детей добру, организовывать их жизнь так, чтобы они всегда помогали друг другу, были самостоятельными и трудолюбивыми. Поэтому у каждого ребенка есть не только свои увлечения, но и обязанности по дому. Ребята растут дружными, щедрыми и отзывчивыми, как и должно быть в настоящей семье.

11. Александр и Елена Степановы, Мариинско-Посадский район.

Семья Степановых дружная и гостеприимная. Благодаря заботам рачительных хозяев в их доме всегда чисто и уютно. Однако Александр и Елена заботятся о порядке не только в доме, но и во дворах и на улицах родного села и охотно принимают участие в субботниках. Ну а взрослым подражают и дети, стараются быть трудолюбивыми и ко всякому делу подходить ответственно.

Сын Артем хорошо учится в университете, младшая дочь Валерия помогает матери по дому, увлекается пением и танцами. Даниил окончил музыкальную школу, играет на трубе, увлекается спортом, посещает кружок «Бусинка» по бисероплетению, что, кстати, отлично развивает волю, укрепляет внимание и память. Родители гордятся успехами своих детей.

12. Алексей и Наталья Ерзуковы, Моргаушский район.

Алексей и Наталья познакомились на дискотеке и с первого взгляда полюбили друг друга. Когда в семье появились дочки Вероника и Надежда, глава семейства гордо сказал: «Я самый счастливый человек, ведь меня окружают три красавицы!» А недавно судьба подарила верным супругам еще одно маленькое счастье — сына Дениса.

Главными достижениями совместной жизни Ерзуковы считают своих детей, которые бесконечно радуют родителей своими талантами, полную гармонию семейных отношений, доверие и любовь друг к другу.

13. Алексей и Елена Кочетковы, Порецкий район.

Супруги воспитывают троих детей. Алексей — коренной поречанин, работает в пожарной части, Елена выросла в Чебоксарах, переехала в Порецкое после замужества, работала в пенсионном фонде. Сейчас занимается воспитанием маленьких дочерей. Старший сын учится в Порецкой средней школе, увлекается стрельбой из лука и плаванием. В этом году награжден знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а за успехи в учебе и спортивные достижения — путевкой в Международный детский центр «Артек». Стремление к победе сын перенял у родителей, которые ведут активный образ жизни, имеют много увлечений.

14. Александр и Валентина Петровы, Урмарский район.

В многодетной семье Петровых воспитываются четверо детей: дочь и три сына, один из которых, Артем, взят супругами под опеку. Своими главными задачами Александр и Валентина считают воспитание в каждом ребенке личности, которая сможет найти свой путь в жизни, а также дать всем детям хорошее образование и воспитание. И им это успешно удается: Кирилл, Арсений и Татьяна — участники различных творческих и спортивных конкурсов. Гордятся родители и достижениями Артема. Он отлично учится в школе, побеждает на интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. Родители приучают детей к труду и ответственности. «Это ли не счастье, когда в семье растут здоровые и послушные дети!» — говорят супруги.

15. Эдуард и Татьяна Игнатьевы, Цивильский район.

Долгий семейный путь длиною в 35 лет прошли рука об руку супруги Игнатьевы. Глава семьи Эдуард Викторович всю свою трудовую деятельность посвятил службе в структуре МВД, а Татьяна Николаевна — настоящая бизнес-леди, руководит предприятием и, к слову, стала победителем V Всероссийского конкурса «Женщина-лидер XXI века». Свою предпринимательскую жилку она передала детям. Сын Петр работает заместителем директора на предприятии, дочь Ирина — директором магазина и кафе, а в 2008 году стала лучшим предпринимателем Чувашии. Несмотря на то, что у каждого из детей Игнатьевых уже есть свои семьи, на праздники и дни рождения семья собирается в полном составе, включая четырех подрастающих внуков.

16. Михаил и Светлана Михайловы, Чебоксарский район.

Недавно супруги отпраздновали 20-летие совместной жизни. Михаил — полицейский, Светлана — заведующая библиотекой, кстати, в этом году стала лучшим библиотекарем в районе. Оба росли в многодетных семьях, поэтому, когда еще поженились, решили, что в их семье будет много детей. Однако, после того как родился второй сын, дочку Елену пришлось ждать 10 лет.

Старший сын Юра уже студент Чувашского госуниверситета. Артем и Лена учатся в лицее. Больше всего в семье любят проводить время на природе: зимой катаются на лыжах, летом дружно помогают бабушкам и дедушкам на сенокосе. Немало забот и в своем хозяйстве. «Трудности гораздо легче преодолеть, если за работу взяться всем вместе!» — часто повторяют родители своим детям.

17. Игорь и Татьяна Матвеевы, Шемуршинский район.

В большой семье дети раньше становятся самостоятельными, растут отзывчивыми и щедрыми и с трудностями справляются легче, считают Игорь и Татьяна, воспитывающие четырех дочерей и сына. Крепкие семейные отношения помогают поддерживать любовь, взаимоуважение и общие увлечения. Например, глава семьи Игорь, начальник караула в пожарной части № 42 села Шемурша, является неоднократным победителем районных и республиканских конноспортивных состязаний, и любовью к спорту он заразил всю семью.

А каждый день после работы и учебы вся семья собирается за столом: дети делятся с родителями своими успехами и заботами, обсуждаются планы на выходные. Душевное общение очень объединяет семью и помогает каждому ощутить поддержку и заботу своих родных.

18. Игорь и Елена Пакулаевы, Шумерлинский район.

Всех заслуг этой трудолюбивой семьи не перечислить. Игорь Васильевич является главой крестьянско-фермерского хозяйства и не раз получал благодарности за активное участие в развитии малых форм хозяйствования района, за личный вклад в социально-экономическое развитие Егоркинского сельского поселения. Немало наград и у Елены Владимировны, директора Егоркинской школы.

Но главной заслугой своей жизни супруги считают возможность воспитывать таких прекрасных дочерей. Дочь Ирина пошла по стопам матери, стала учителем. Анастасия выбрала медицину. Глядя на своих старших сестер, еще лучше стараются учиться в школе Маша и Карина.

19. Николай и Наталия Тимонины, Ядринский район.

Многие молодые семьи мечтают о куче детишек, беззаботно бегающих по дому, но не все понимают, что это большой труд, которому необходимо посвятить все свое время. Родители десятерых детей Тимонины советуют будущим мамам и папам не быть слишком строгими, прислушиваться к мнению детей, любить и почаще обнимать их. Тогда семья, несмотря ни на какие трудности, будет крепкой и дружной.

Старшие дети Тимониных Антонина, Анна, Елена и Александра уже учатся в вузах и техникумах, кто-то намерен стать учителем, кто-то — агротехником, а кто-то — поваром-кондитером. Юля, Надя и Яна — школьницы, Егор ходит в детский сад, а Кира и Антон пока еще малыши. Но все без исключения любят заниматься спортом и собираться на семейные торжества. Вот уж где никогда не бывает скучно!

20. Нил и Татьяна Сусметовы, Яльчикский район.

Образцом крепкой и надежной семьи называют друзья и односельчане Сусметовых, за плечами которых 27 лет совместной жизни. Нил Петрович — предприниматель, а Татьяна Федоровна — учитель русского языка и литературы, почетный работник общего образования Российской Федерации и победитель республиканского конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями.

Супруги воспитывают дочь Анастасию и сына Артемия. Ребята хорошо учатся в школе, участвуют в научных, творческих конкурсах и олимпиадах. Родители искренне радуются большим и маленьким победам своих детей, и даже если у них что-то не получается, всегда готовы поддержать добрым словом.

21. Владимир и Светлана Михайловы, Янтиковский район.

Владимир и Светлана — одни из первых родителей в районе, кто принял в свою семью детей-сирот. «У нас один сын, вот и решили мы пополнить свое семейство, а взяв одного ребенка на воспитание, поняли, что ему не хватает братьев и сестер. Вот так и появилось у нас, кроме своего родного сына, 6 приемных детей», — рассказала Светлана Николаевна.

Родители считают, что им очень повезло с детьми, хотя соглашаются, что трудностей с воспитанием немало, ведь все приемные ребятишки — городские, к сельской жизни не привыкшие. Тем не менее семью сплачивают общие дела и заботы. Владимир Петрович — водитель со стажем, учит сыновей разбираться в технике. А стараниями Светланы Николаевны девочки стали настоящими хозяйками в доме.

22. Павел и Ирина Бариновы, г. Алатырь.

В дружной и творческой семье Бариновых воспитываются трое детей. Павел работает мастером бытовой техники, Ирина — старшим воспитателем в детском саду. Семью объединяют любовь, творчество, чувство юмора. А еще — семейные традиции. Бариновы обожают отмечать дни рождения детей, вместе путешествуют, любят спорт. Кстати, сын Вадим имеет взрослый разряд по плаванию и не раз занимал призовые места на соревнованиях. Дочь Анастасия занимается спортивной гимнастикой. А вот маленькой Евгении больше нравятся творческие занятия — свои поделки и рисунки девочка с удовольствием дарит всем членам семьи.

23. Сергей и Людмила Сергеевы, г. Канаш.

Педагог Людмила Георгиевна и предприниматель Сергей Геннадьевич воспитывают троих детей. Старшая дочь Татьяна, будущий экономист, учится в Чебоксарском филиале РАНХиГС. Вероника и Егор старательно учатся в школе. У каждого из детей Сергеевых есть свои достижения, дипломы и грамоты за участие во всевозможных творческих, спортивных и интеллектуальных конкурсах, фестивалях и олимпиадах.

Связанная взаимной любовью и общими увлечениями дружная семья Сергеевых проживает каждый свой день как праздник. «Большое удовольствие доставляют выезды на природу, походы в кино и на выставки, рыбалку, поездки и путешествия», — признается мама Людмила.

24. Александр и Ольга Мясниковы, Новочебоксарск.

«Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед, и только вместе!» — такой динамичный девиз выбрала себе эта семья. И неудивительно, Мясниковы — люди спортивные, увлекаются бегом, катанием на лыжах и коньках, плаванием, участвуют в городских эстафетах, в «Кроссе нации». А вот в эстафете «СЧ» пока бегала только мама, но Мясниковы и здесь мечтают выйти на старт всей семьей. Есть в семье и другие таланты. Старший сын Станислав занимается спортивными бальными танцами, а Семен успешно выступает в вокальных конкурсах и конкурсах чтецов.

25. Владимир и Елена Князьковы, г. Шумерля.

Семья эта с творческим уклоном. Мама — учитель ИЗО в городской школе № 3, папа, хоть и работает водителем-экспедитором, тоже тяготеет к творческому делу: и дома поделки мастерит, и школе, и садику помогает. Дома, кстати, у Князьковых настоящая мастерская: мама с тремя дочками, Настей, Ксюшей и Лидой, рисуют картины, глава семьи делает для них рамы. Недавно работы семейного квартета были представлены в Чебоксарах на конкурсе «Семейная мастерская» и заняли в нем первое место. И это далеко не первая награда — в общей копилке семьи несколько десятков почетных грамот и дипломов.

26. Юрий и Алина Вазиковы, Ленинский район, Чебоксары.

Детей в семье Вазиковых семеро — шестеро своих и приемная дочь. Родители с ранних лет воспитывают в них уважение к старшему поколению, прививают бережное отношение к природе, учат трудиться, быть активными и творческими людьми. И дети откликаются: дочь Кристина, например, член молодежного правительства города Чебоксары, волонтер, имеет множество грамот и благодарностей. Екатерина серьезно занимается музыкой, легкой атлетикой, плаванием. Она победитель и призер российских и международных конкурсов. Камилла увлекается гимнастикой и занимает призовые места в турнирах.

27. Вячеслав и Татьяна Романовы, Калининский район, Чебоксары.

Романовы вместе уже восемнадцать лет, и увлечения у них общие. Вячеслав Владимирович работает директором Творческой мастерской «Блик», а Татьяна Николаевна — его заместитель. Она обладатель Гран-при VII Международного телевизионного конкурса «Национальное достояние» в номинации «ИЗО и декоративно-прикладное искусство», делает замечательные чувашские сувениры. Детей в семье трое — дочери Анастасия, Алеся и Дарья. Анастасия занимается декоративно-прикладным творчеством, активно участвует в школьных конкурсах и олимпиадах. А Алеся и Даша еще маленькие, им четыре годика и один, но они уже с удовольствием посещают бассейн.

28. Александр и Татьяна Львовы, Московский район, Чебоксары.

Своим главным увлечением Львовы считают творчество. По вечерам в семье обязательно читают, анализируя прочитанное, иногда могут сшить, к примеру, целое семейство мягких игрушек-лягушек. А если уж выходят на сцену, обязательно вместе — и мама с папой, и трое родных детей, и шестеро приемных… Недаром старшие активно участвуют и побеждают в творческих конкурсах разных уровней, а в 2015 году Львовы заняли второе место во всероссийском конкурсе «Ассамблея приемных семей».

Души приемных — раненые, нужны годы, чтобы их вылечить, объясняет Татьяна, с любовью рассказывая о каждом принятом в семью ребенке. На вопрос, где берется терпение, отвечает: «Живем детьми, главное, чтобы из каждого из них вырос хороший человек».

Фото предоставил Минтруд Чувашии