Медицина шаговой доступности

Вчера в Комсомольском районе открылось сразу два новых модульных фельдшерско-акушерских пункта, сообщает Министерство здравоохранения Чувашии.

Александровский ФАП, находящийся в пяти километрах от центральной районной больницы, будет обслуживать деревню Александровка и село Луцкое, где проживает 760 человек, в том числе 144 ребенка. Починокинельский ФАП находится в 12 км от центральной районной больницы и будет обслуживать деревню Починок-Инели, где проживает 414 человек, в том числе 48 детей. В зонах обслуживания каждого из них находятся школы.

С 2013 года в Чувашии открыто уже 130 современных фельдшерско-акушерских пунктов, что позволило обновить каждый четвертый ФАП. Всего за 2017 год в республике планируется построить 25 новых ФАПов.