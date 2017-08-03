Оставили под стражей

Верховный суд республики оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего сотрудника полиции, совершившего ДТП, в результате которого погибли пешеходы

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось июльским вечером этого года на автодороге «Комсомольское — Яльчики — Буинск». Установлено, что сотрудник муниципального отдела МВД России «Комсомольский» возвращался с работы на автомобиле марки «Шкода Октавия». И, превысив скорость, совершил наезд на двух пешеходов, которые стояли у края проезжей части дороги в попутном направлении. От полученных трав они погибли.

Виновник ДТП о случившемся в правоохранительные органы не сообщил, бригаду скорой медицинской помощи для пострадавших не вызвал и покинул место происшествия. Постановлением Яльчикского районного суда от 17 июля ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Сторона защиты обжаловала постановление суда в апелляционном порядке, ходатайствуя об освобождении подзащитного из-под стражи и избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Однако Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда, рассмотрев жалобу, согласилась с позицией прокуратуры республики о законности ранее избранной меры пресечения.