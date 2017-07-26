Граждане пишут, а прокуратура молчит…

Выяснилось, что не все почтовые отправления с прокурорскими ответами доходили до адресатов.

Согласно требованиям Инструкции по делопроизводству, утвержденной генпрокурором России, ответы на обращения или уведомления об их переадресации направляются органами прокуратуры заказными письмами.

В ходе проверки установлено, что не все почтовые отправления из прокуратуры были доставлены (вручены) адресатам. Об этом свидетельствовали поступающие обращения граждан о неполучении ими письменных ответов. Кроме того, не полученная адресатами корреспонденция в прокуратуру республики не была возвращена.

В связи с этим прокуратура Ленинского района Чебоксар внесла в адрес директора Управления Федеральной почтовой связи Чувашии — филиала ФГУП «Почта России» представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности.