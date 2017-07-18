Сбил людей и скрылся

Руководитель МВД по Чувашии Сергей Неяскин подписал приказ об увольнении полицейского, во внеслужебное время ставшего участником ДТП, в результате которого погибли два человека.

Напомним, беда случилась вечером 14 июля на автодороге «Комсомольское — Яльчики — Буинск» возле деревни Новое Тинчурино. 27-летний сотрудник МО МВД России «Комсомольский» на личном автомобиле «Шкода», нарушив правила дорожного движения, совершил наезд на двух сельчан, находившихся на краю проезжей части. От полученных травм скончались жители деревни Малая Таяба в возрасте 54 и 35 лет. Сам же полицейский с места происшествия скрылся.

Решение об увольнении сотрудника полиции принято по результатам служебной проверки — за грубое нарушение служебной дисциплины. Также освобожден от занимаемой должности начальник межмуниципального отдела, где проходил службу этот сотрудник. Кроме того, руководители подразделений по работе с личным составом МВД и межмуниципального отдела привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

По факту ДТП СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело. Установлено, что в момент наезда на людей полицейский был трезвым. На время предварительного следствия он заключен под стражу на два месяца.