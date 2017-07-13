Сказочный Петр Хузангай

В ТЕАТРЕ КУКОЛ ПРЕДСТАВИЛИ ГРАНТОВЫЕ ПОСТАНОВКИ

Народного поэта Чувашии Петра Хузангая жители республики знают как автора множества стихов, поэм и переводов на чувашский язык русской и мировой классики.

Чувашский государственный театр кукол представил мастера как сказочника, сумевшего через волшебное передать сугубо национальное. В театре начали реализацию проекта семейных просмотров под названием «Что на Земле всего сильнее?» по сборнику Петра Хузангая «Юмахсем».

Напомним, сумма гранта — 2 миллиона 800 тысяч рублей. На эти средства до конца года будут поставлены четыре сказочных спектакля. Зрители увидели уже два из них.

30 июня в большом зале театра был сыгран моноспектакль, давший название всему проекту, все роли в нем исполнил актер и главный режиссер театра Юрий Филиппов, а его «кукольным» помощником выступил Николай Соколов. Режиссер и художник первого спектакля проекта — москвич Борис Чернышов, композитор всех сказок — Андрей Галкин, хореограф — Зоя Александрова. Режиссер был очень доволен работой исполнителя, который не только играет сам и за кукольных персонажей, но и владеет национальными музыкальными инструментами. Первые зрители с интересом внимали рассказу о страннике, который ходит из города в город, рассказывая сказки.

А 5 июля юных зрителей и их родителей пригласили уже на вторую грантовую премьеру «Непослушная Ильтепи». В малом зале, на крохотной сцене разворачивается сначала чуть ли не поединок между старушкой и ее домовыми, который переходит в кукольное представление, а потом в волшебство и преображение героев. И главной героиней «театра в театре» выступает красавица Ильтепи, в которую и преображается старая одинокая знахарка. Спектакль идет практически без слов. Лишь песни и восклицания, смех и слезы, лишь духи в виде кукол, что рождаются из всего, что есть в избушке.

— В самой сказке нет игры в куклы, сотворенные из сухих трав, вышивок, луковиц, холстины или подушек, этот «театр в театре» мы придумали сами, — говорит постановщик спектакля Юрий Филиппов. — И мы специально убрали диалоги, чтобы зрителям любой национальности все было понятно. Эти сказки известны совсем немногим, они издавались лишь однажды, нигде не ставились и никогда не инсценировались. Не имели даже книжных иллюстраций. В этом, конечно, простор для воображения. Но и свои трудности. Например, русские народные сказки или авторские европейские сотни раз адаптировались к современности, менялись вместе с историей, над ними работали драматурги, их сюжеты стали пластичными. А многие чувашские сказки остались там же, когда их придумали, и их адаптировать труднее.

Интересно, что сказки проекта (следующая «Репа», о стариках, взобравшихся по репе на небо, будет показана 30 июля) запланированы для игры и в большом и малом залах, по два спектакля на вечер, в течение которого зрители побывают и в одном, и в другом. Художником «Репы» выступит Владимир Галошев. В спектаклях будут задействованы студенты ЧГИКИ.

Юрий Филиппов рассчитывает, что постановки будут интересны разному зрителю, в том числе фестивальному. То есть в театре заранее планируют показать их на театральных фестивалях.

Фото Чувашского театра кукол: В роли знахарки, мастерящей кукол из всего, что попадает под руку, опытная актриса Алевтина Тимофеева.