Хоровод дружбы и частушки на бис

Сотни гостей из регионов России собрал праздник чувашской культуры Уяв в Нурлатском районе Татарстана.

Поздравления и слова благодарности за сотрудничество и укрепление межнациональных связей двух братских народов передал от имени Главы Чувашии Михаила Игнатьева руководитель делегации нашей республики, председатель Госсовета Валерий Филимонов. А депутат Госдумы России Айрат Хайруллин, подчеркнув, что чуваши — очень трудолюбивый народ, добавил: «У меня папа из Алькеевского района, и что удивительно — там практически все татары говорят по-чувашски, а чуваши — по-татарски».

После официальной церемонии по полю пошел традиционный хоровод дружбы, круг за кругом вовлекая в свои ряды всех желающих. Рядом развернулось большое подворье, в котором был представлен быт чувашского народа. Символично в День семьи, любви и верности на Уяве показали фрагмент чувашской свадьбы и даже организовали выборы невесты для будущего главы семьи. А еще гости праздника угощались блюдами национальной кухни и аплодировали участникам конкурсов «Чувашский богатырь», «Красавица Уява», «Гармонист Уява».

Титул абсолютного богатыря (и барана в придачу) получил житель Нурлата Рамис Гузаеров, сообщает газета «Бизнес-онлайн». Легким взмахом руки вскинув на плечи живой приз, чемпион отметил, что чувашская борьба керешу легче татарской корэш: «В татарской борьбе нельзя зацеплять, нужны броски, чтобы положить соперника на лопатки, а здесь можно красиво поставить подножку».

13 очаровательных конкурсанток из Татарстана и других регионов боролись за звание «Уяв пики» (Красавица Уява). Победа в итоге досталась 20-летней студентке института культуры из Казани Анастасии Павловой. Самую виртуозную игру на гармони, по мнению жюри, продемонстрировали юный Дмитрий Капитонов из Татарстана и Юрий Сергеев из Чувашии. А Анатолий Мрясов из села Четырла Самарской области пленил всех рок-исполнением частушек собственного сочинения. На бис ему пришлось их исполнить аж пять раз.

Фото nurlat-tat.ru: В столь большом формате, утверждают организаторы, конкурс «Гармонист Уява» прошел впервые. Участвовало в нем 40 гармонистов и частушечников.