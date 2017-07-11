Хорошо, что есть каникулы

ПЕРВАЯ СМЕНА — БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

В республике в разгаре детский оздоровительный сезон. В первую смену в загородных лагерях, по данным Минтруда, отдохнули более 4,1 тыс. детей, что составляет 93 проц. от общего количества мест. Во всех же организациях детского отдыха и оздоровления побывало более 39 тыс. человек. Во вторую смену ожидается больше, а в целом за год оздоровлением и отдыхом всех видов должно быть охвачено более 102,5 тыс. детей. Об этом шла речь на вчерашней еженедельной правительственной планерке.

Как отметил министр туда и социальной политики Сергей Димитриев, главное внимание в организации кампании уделяется здоровью и безопасности детей. Состояние лагерей проверялось надзорными органами как до начала сезона, так и в ходе смены.

Всего работают 465 оздоровительных организаций, они включены в соответствующий реестр.

Ведется еженедельный мониторинг за работой лагерей. Во главе угла работы персонала лагерей — воспитательная направленность. Разработаны специальные программы патриотической, нравственной, спортивной направленности. Есть также творческие, досуговые программы. Как отмечалось представителем Роспотребнадзора по Чувашии, случаев массовых инфекционных заболеваний и отравлений детей, а также серьезных нарушений действующего законодательства в учреждениях, включенных в республиканский реестр организаций отдыха и оздоровления детей, не зарегистрировано. А по данным главы Минобразования Юрия Исаева, не было нарушений и со стороны педагогических работников.

Глава Минтруда заострил внимание на появлении частных детских летних оздоровительных учреждений, не входящих в реестр. Их насчитывается уже порядка десяти, и они также контролируются надлежащим образом. Однако, по словам Юрия Исаева, «появление таких учреждений делает необходимым совершенствование нормативно-правовой базы в части регулирования их деятельности». На это указал и Глава республики Михаил Игнатьев, поручив усилить контроль за организациями детского отдыха и оздоровления. Он считает, что необходимо уделить более пристальное внимание обеспечению безопасности, организации досуга, а также детям, находящимся в социально опасном положении и состоящим на профилактическом учете.

На совещании также обсужден ход ремонта дворовых территорий. Как сказал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Алексей Тимофеев, начиная с 2011 года в республике на данные цели было выделено более 865 млн рублей бюджетных средств. За это время приведено в порядок 1257 дворов и 643 подъезда к ним. В 2017 году выделено 83,6 млн рублей. Кроме этого, из республиканского дорожного фонда в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды дополнительно предусматривается 107,5 млн рублей. Это позволит благоустроить еще 200 дворов и 69 подъездов к ним.