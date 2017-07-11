Заплатите долги!

Почти 1,5 млрд рублей составляют в республике долги за потребленный газ. Цифра эта была названа на совещании Главы Чувашии с руководителями органов исполнительной власти и главами муниципалитетов.

Большая часть газовых долгов — 90,5% — «висит» на городах. Так, в Алатыре задолжали газовикам 110,3 млн рублей (по сравнению с 1 июля прошлого года рост на 12,9%), в Канаше — 71,2 млн (рост на 17,9%), в Шумерле — 154,8 млн (рост на 25,3%) и в Чебоксарах — 685,7 млн (рост на 42%). При этом 682 млн рублей приходится на ООО «Коммунальные технологии», сообщают в пресс-службе Администрации Главы республики.

Было отмечено также, что управляющие компании не всегда доводят до ресурсоснабжающих организаций собранные у жильцов деньги. Поэтому претензии были высказаны и Госжилинспекции — за недостаточно эффективную работу с недобросовестными УК. А Михаил Игнатьев подчеркнул, что вопрос этот стратегически важен: должна начаться газификация Заволжья за счет инвестиций Газпрома, и долги за голубое топливо могут стать камнем преткновения.