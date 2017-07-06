Звезда в честь героев

АЛИКОВСКИЙ РАЙОН.

В деревне Тогачь открыли памятник павшим и без вести пропавшим воинам Великой Отечественной войны.

По инициативе уроженца деревни Сергея Салтыкова был разработан проект памятника. Автором монумента, выполненного в виде звезды высотою почти в пять метров, стал член Союза архитекторов Чувашии Станислав Удяков.

«Война принесла горе почти в каждую семью нашего района. Большая честь для нас — увековечить память защитников Родины в этом обелиске. Мы постараемся сделать все, чтобы о подвиге наших отцов и дедов не забывало молодое поколение», — сказал глава Аликовского сельского поселения Александр Ефремов на торжественном открытии памятника и поблагодарил жителей деревни за инициативу. Все неравнодушные сельчане и спонсоры, которые поддержали доброе дело и оказали посильную помощь в возведении памятника, были награждены почетными грамотами администрации района.

Фото cap.ru: Из деревни Тогачь на фронт ушли 58 сельчан, из них не вернулись или пропали без вести 38 человек. Имена героев высечены на камне.