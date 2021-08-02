Глава республики совершил рабочую поездку в Аликовский район

Строителям подправят смету

Таутовская средняя общеобразовательная школа имени Бориса Маркова стала отправной точкой рабочего визита руководителя региона в Аликовский район. По словам директора школы Сергея Петухова, в этом учебном году здесь ждут 161 ученика из 11 деревень. 76 детей будут довозить до школы на двух школьных автобусах по четырем маршрутам из девяти населенных пунктов.

Проектно-сметная документация для капитального ремонта здания школы была подготовлена в прошлом году. В результате в апреле этого года «стартовали» ремонтные работы по республиканской программе модернизации образовательных организаций с износом зданий более 50% на сумму 36,9 млн рублей.

Уже выполнены работы по замене кровли, подходят к концу наружные фасадные и внутренние отделочные работы, монтаж новых систем коммуникаций. На сегодняшний день объем выполненных работ оценивается в 85%. И вполне вероятно, что к концу августа основные ремонтные работы завершатся, как и планировалось. Осталось провести монтаж инженерных систем противопожарной защиты, поставить новое ограждение и благоустроить территорию возле самой школы.

«Важно качественно подготовиться к следующему этапу благоустройства, включающему организацию уличного освещения территории школы, строительство многофункциональной спортивной площадки… Тогда школа станет центром притяжения и для детей, и для взрослых», — считает вице-премьер — министр образования и молодежной политики Алла Салаева.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «Аликовский район, как и остальные районы республики, показывает достаточно стабильные результаты. Но при этом есть огромный потенциал по реализации новых инвестиционных проектов. Для этого в республике формируются инвестиционные паспорта каждого муниципального образования, где должны быть учтены все возможные варианты развития территории. Поэтому наша задача увеличивать темпы развития каждого муниципалитета и все формы поддержки, которые на сегодняшний день реализованы и будут запускаться. Они направлены на то, чтобы создавать и поддерживать всю цепочку производственного цикла».

В целом критических замечаний и вопросов к подрядчику со стороны Главы республики не было, зато сами строители пожаловались на дорожающие стройматериалы. В ответ Олег Николаев сказал, что в этом году правительством республики принято решение поддержать всех подрядчиков по государственным контрактам в рамках возможностей, которые сегодня предоставляет российское законодательство.

«Возможности следующие — это 10-процентное увеличение стоимости контракта, если он меньше 100 млн рублей и реализовывается в рамках одного года. И увеличение стоимости контракта до 30%, если он переходящий на следующий год и стоит более 100 млн рублей. Все эти возможности реализованы, и поддержаны все подрядчики», — отметил Олег Николаев, добавив, что в отдельных случаях вопрос компенсации из-за удорожания стройматериалов может решаться индивидуально.

Одновременно в Аликово строится новый детсад на 240 мест в рамках госпрограммы «Развитие образования». И здесь потребовалось личное вмешательство Главы республики. Ввиду корректировки проектно-сметной документации срок завершения работ сдвинут с конца июля на середину ноября, при этом техническая готовность детского сада составляет 60%. Олег Николаев подчеркнул в разговоре с представителем строительной компании, что садик ждут дети, объект строится во исполнение поручения Президента России и срыв сроков строительства из-за бюрократических проволочек недопустим. Поэтому Главой региона дано поручение ускорить прохождение повторной госэкспертизы.

«Темпы строительства детского сада очень хорошие, но есть проблема с проектантами, — прокомментировала Алла Салаева. — Проекты достаточно «сырые». И уже в процессе строителям приходилось что-то менять, к примеру, вместо 4-метровых свай использовать 9-метровые. Внесение изменений в проектно-сметную документацию замедляет строительство и финансирование. Все эти моменты сегодня обсудили. Уверена, что после поручения, данного Главой, ситуация улучшится».

Стандартный подход и необходимая реконструкция

И совсем немного времени осталось до того момента, когда сможет принять любителей спорта плавательный бассейн физкультурно-спортивного комплекса «Хелхем» в Аликово. Бассейн был построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено в июне этого года, но из-за того, что до сих пор не решен вопрос с медицинским обеспечением, бассейн пока недоступен для посещения.

Поэтому решено использовать стандартный подход, который применяется и в школах, — в бассейне будет работать приходящий медицинский работник из местной больницы. Хотя изначально здесь планировали открыть медицинский кабинет и получить соответствующую лицензию. Но этот процесс слишком долгий, поэтому от него решено было отказаться.

На юго-восточной окраине Аликово, в пойме реки Аба-Сирма, расположены очистные сооружения биологической очистки вод, введенные в эксплуатацию в 1987 году. На сегодня они морально устарели, находятся в крайне неудовлетворительном техническом состоянии и требуют срочной модернизации и реконструкции.

На очистных сооружениях Олег Николаев обсудил проект по реконструкции канализационной системы. В настоящее время проектно-сметная документация проходит повторную экспертизу. Предварительная стоимость реконструкции составит 158,6 млн рублей.

«В Аликовском районе сложилась ситуация, аналогичная другим районам. Действующий объект — старый, изношенный и на сегодняшний день не отвечающий экологическим требованиям. Нами принято решение выработать единые стандарты и технологии для реализации таких подходов и в ближайшем году реализовать их во всех муниципальных образованиях, где имеются такие проблемы», — заключил Глава республики. По его словам, через строительство очистных сооружений будут не только решаться вопросы экологической безопасности, но и создаваться условия для развития экономики и бизнеса.

КСТАТИ

Школу нужно сдать в срок

На следующий день, 17 августа, Олег Николаев провел совещание по строительству основной общеобразовательной школы в деревне Кашмаши Моргаушского района на 108 ученических мест, которое ведется в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Работы на стройке идут с отставанием от графика, которое вызвано внесением изменений в проектную документацию и прохождением повторной госэкспертизы. Глава Чувашии потребовал от подрядчика своевременной сдачи школы, готовность которой, к слову, оценивается в 98,5%, а благоустройство выполнено на 65%. Школьников и их родителей не должны интересовать внутренние процессы, связанные с ходом строительных работ, считает он.

«Наша главная задача — сделать все в срок и с надлежащим качеством, которое предусмотрено в проектно-сметной документации, а самое главное, в соответствии со стандартами, которые сегодня предъявляются к образовательному процессу», — подчеркнул Олег Николаев. Он добавил, что правительство республики держит на особом контроле все объекты, которые возводятся в рамках национальных проектов, а также обновляются в рамках республиканской программы по реконструкции общеобразовательных организаций с износом здания более 50%.

Сергей Григорьев