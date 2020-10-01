Строительство спортивного комплекса «Хелхем» в Аликовском районе продолжается и в дождь, и в слякоть

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Скоро у каждого желающего появится возможность принять водные процедуры в 25-метровом бассейне с четырьмя плавательными дорожками.
Министр спорта Чувашии Василий Петров проинспектировал ход строительства спортивного сооружения в райцентре. Этот бассейн в свое время был проб-лемным объектом.
Как уже сообщала «СЧ», в мае на месте строящегося сооружения побывал руководитель республики. «Аликовский район на сегодняшний день один из немногих, где нет бассейна», — отметил тогда Олег Николаев. За выполнением работ следила прокуратура района, которая предупреждала подрядную организацию о недопустимости срыва сроков возведения сооружения.
Прибыв на место, министр спорта убедился, что сейчас работы ведутся активно. Пока Василий Петров вместе с представителями подрядчика осматривал объект, рабочие занимались монтажом оборудования водоподготовки бассейна. Также ведется устройство стяжки основания чаши бассейна, разводка подающей и отводящей труб к объекту.
Особенность нового бассейна будет заключаться в использовании артезианской воды. Уже пробурена и обустроена скважина, установлена водонапорная башня. На кровле бассейна уложены листы профнастила. В ближайшее время крыша будет утеплена мембранным материалом. Пусконаладочные работы по бассейну должны закончиться к 10 декабря.
В административной части здания завершается штукатурка стен и перегородок. Крыша почти готова, осталось финишное покрытие линокромом. Рабочие утепляют фасад и занимаются устройством основания из монолитного железобетона для теплого перехода в ФОК «Хелхем». Еще в комплекс сооружений входит хоккейная площадка, которая будет установлена уже на днях. Наружные работы и благоустройство территории должны завершиться до холодов.
На данный момент объем выполненных работ составляет 60%. Несмотря на положительную динамику, строительство ведется с небольшим опозданием от графика. Чтобы сократить отставание, на строительство объекта были брошены дополнительные рабочие силы. «Подрядчик быстро решает проблемы. Практически весь материал закуплен, — констатировал министр спорта Чувашии. — Уверен, что новый плавательный бассейн станет прекрасным подарком всем любителям здорового образа жизни Аликовского района».

 

Фото cap.ru
Представитель подрядчика заявил, что по контракту все работы по строительству объекта должны быть завершены к 18 декабря.

Опубликовано: 26 октября 2020 г.


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