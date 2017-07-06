К огурцам — корочку хлеба

Один из проверенных способов повышения урожайности огурцов — полив под корень настоем хлеба или разведенной хлебной закваски. Денег на такое удобрение вы практически не тратите, а эффект налицо.

Хлебная подкормка ускоряет вегетативный процесс — при ее применении огурцы созревают быстрее. Она также усиливает действие ранее внесенной органики, помогает растениям поглощать и усваивать полезные вещества из почвы, восстанавливает и укрепляет отстающие в росте огурчики. По словам бывалых садоводов, подкормка хлебной закваской полезна не только огурцам, но и бобовым культурам, томатам, тыквам, кабачкам.

Как приготовить хлебную закваску?

Стандартное ведро на 8-10 литров наполовину или на 2/3 заполните сухарями и корочками ржаного хлеба (лучше всего использовать ржаной хлеб с солодом — солодовый экстракт ускорит брожение закваски и сделает ее более питательной). Хлебную основу залейте теплой чистой водой. Накройте приготовленный состав крышкой, немного меньшего размера, чем само ведро, а на нее поставьте что-то тяжелое (например, кирпич) — гнет не позволит хлебу всплыть и предотвратит его заплесневение. Затем поставьте ведро в теплое место (сарай, теплицу); если погода подходящая, можно оставить его и на улице.

Время брожения закваски — от 4 до 7 суток. О готовности удобрения можно судить по пене на поверхности — по окончании процесса брожения она больше не образуется. Когда закваска готова, хлебную массу отжимают, раствор процеживают и разводят водой в пропорции 1:3 — если хлебных корок было немного, и настой получился слабоватым, то можно развести пополам с водой. Полученной питательной жидкостью кусты огурцов поливают под корень через каждые 7-9 дней.

Фото zelenfermer.ru: С помощью хлебной закваски получить хороший урожай с огуречных грядок может даже начинающий огородник.